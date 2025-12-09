我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

立威廉得知罹癌先做遺囑規畫 攜妻女飛日本度假

不與美唱反調？歐盟提用俄遭凍結主權資產援烏 日潑冷水

挑戰Netflix 派拉蒙779億敵意收購華納 華納得知這樣說

編譯周芳苑／綜合報導
串流之王Netflix併購華納兄弟，不料半途殺出程咬金的派拉蒙，出資高價惡意收購，花落誰家仍未知。(路透)
串流之王Netflix併購華納兄弟，不料半途殺出程咬金的派拉蒙，出資高價惡意收購，花落誰家仍未知。(路透)

就在華納兄弟(Warner Bros)與網飛(Netflix)達成協議、同意被收購後，派拉蒙影業(Paramount)8日直接向華納兄弟的股東提出779億元敵意收購，正面挑戰網飛。

華爾街日報報導，華納兄弟旗下擁有CNN、TBS、HGTV等電視網以及HBO Max串流媒體。由艾里森(David Ellison)掌舵的派拉蒙公司認為，以每股30元全現金收購華納兄弟的方案對股東更有利，也更可獲監管機構批准；新提出的收購要約比網飛所提報價，足足為股東多提供180億元現金。

網飛同意以720億元(折合每股27.75元)收購華納兄弟影業及旗下串流媒體業務HBO Max；華納兄弟在完成分拆後，5日與網飛宣布雙方達成協議。

派拉蒙表示，提出的交易得到艾里森家族和紅鳥資本(RedBird Capital)全力支持， 並將獲美國銀行(Bank of America)、花旗集團(Citi)和阿波羅全球管理公司(Apollo)540億元融資。

派拉蒙並指出，已獲沙烏地阿拉伯、阿布達比和卡達主權財富基金以及川普總統女婿庫許納(Jared Kushner)旗下私募股權公司Affinity Partners的股權投資承諾，這些投資者全部同意放棄投票權，華府審批過程可望更順利。

華納已確認收到派拉蒙的提案，並表示將在十個工作天內向股東提供建議，同時補充說，目前仍建議支持與網飛的交易。網飛共同執行長薩蘭多斯（Ted Sarandos）在8日的會議上表示，派拉蒙的公開收購「完全在意料之中」，並指出網飛對這項交易感到滿意，且「非常有信心」能夠完成。

要約收購(tender offers)耗時耗力，而且最終多半失敗。派拉蒙市值僅約150億元，與市值超過4000億元的網飛正面競爭，格外大膽。

派拉蒙8日指控，過去12周內，派拉蒙提交六份收購方案，但華納從未和他們進行實質溝通；除非延期，否則股東1月8日前須決定是否出售所持股份。

如果派拉蒙勝出，華納兄弟影業公司和CNN新聞頻道將成為埃里森父子不斷擴張媒體和科技帝國的一部分；埃里森的父親拉里.埃里森(Larry Ellison)是甲骨文公司(Oracle)共同創辦人，與川普關係密切，此前在總統的斡旋下，艾里森家族將在抖音(TikTok)美國業務扮演重要角色。

派拉蒙上周寫信警告華納兄弟律師，在監管障礙下，華納與網飛的交易恐難完成。然而， 網飛在收購協議中加入58億元解約費，創史上最高金額之一，對完成交易信心滿滿。網飛一旦如約與華納兄弟合作，將鞏固在好萊塢的主導地位、加速產業變革。

華納如果放棄與網飛合作，轉而與其他競購者達成交易，須支付28億元。

主導派拉蒙天空之舞併購行動的執行長大衛．艾里森。他的父親為軟體業大亨甲骨文創辦人...
主導派拉蒙天空之舞併購行動的執行長大衛．艾里森。他的父親為軟體業大亨甲骨文創辦人拉里．艾里森。圖為艾里森7日晚出席由川普總統主持的甘迺迪藝術中心的年度盛會。(路透)

川普 HBO 華爾街

上一則

「怕失去聯邦補助」 普渡大學施壓教員 拒招中國研究生

下一則

無人機空投牛排、香菸進南卡監獄 獄警攔截查辦

延伸閱讀

史坦普500小跌 科技股撐盤 Nvidia盤後大漲2%迎H200解禁利多

史坦普500小跌 科技股撐盤 Nvidia盤後大漲2%迎H200解禁利多
挑戰Netflix…派拉蒙砸779億 發動「敵意收購」華納

挑戰Netflix…派拉蒙砸779億 發動「敵意收購」華納
美股早盤／川普將簽署命令 限制各州監管AI 科技股飆

美股早盤／川普將簽署命令 限制各州監管AI 科技股飆
Netflix收購華納兄弟探索 川普表態要介入

Netflix收購華納兄弟探索 川普表態要介入

熱門新聞

根據新規定調整，70歲退休可領最高額社安金。(美聯社)

1960後出生者 後年起67歲可領「全額社安金」

2025-11-29 21:51
大一新生平均每八人就有一人缺乏高中數學基本技能。示意圖（美聯社）

一流公校大學生 竟只有小學數學程度…大學排行榜看不出

2025-12-02 10:38
澳洲智庫「羅伊國際政策研究院」公布最新年度「亞洲實力指數」（Asia Power Index）。（路透）

「亞洲實力指數」公布 美國第一 中國、台灣排名出爐

2025-12-06 09:03
越來越多戰後嬰兒潮世代老年人基於稅務考量沒有在退休之後「大屋換小屋」(downsize)，選擇在家終老並且把房子當做遺產留給兒女，到時候孩子繼承房子，反而可以少繳一些稅。路透

資本利得稅考量下 越來越多老人選擇留房給子女當遺產

2025-12-03 10:54
本季以來最冷空氣將覆蓋大平原、中西部、五大湖區和東北部地區，可能會打破數十項每日最低氣溫紀錄。(美聯社)

入冬以來最強北極冷鋒來襲 氣溫大降影響15州兩億人 

2025-12-03 20:04
股市連漲三年，憑藉401(k)退休帳戶而成為「普通百萬富翁」的美國民眾，人數創下歷史新高。（美聯社）

憑401(k)退休帳戶成為「普通百萬富翁」人數創歷史新高

2025-12-08 09:46

超人氣

更多 >
好市多新推20元茶具茶葉組 送禮連包裝都省了

好市多新推20元茶具茶葉組 送禮連包裝都省了
高物價惹民怨 川普施政策略要轉彎了

高物價惹民怨 川普施政策略要轉彎了
憑401(k)退休帳戶成為「普通百萬富翁」人數創歷史新高

憑401(k)退休帳戶成為「普通百萬富翁」人數創歷史新高
別再用水洗生肉 嚴重恐「敗血症」…4步驟正確處理

別再用水洗生肉 嚴重恐「敗血症」…4步驟正確處理
中貿易順差首度破1兆美元 川普關稅大棒為何斬不斷中國出口洪流？

中貿易順差首度破1兆美元 川普關稅大棒為何斬不斷中國出口洪流？