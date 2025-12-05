我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

年底4生肖得提拔 屬猴有望加薪、他從從容容獲長官賞識

中國集結逾百船艦最大規模海上「秀肌肉」 日本回應了

88歲老兵打工維生 網友集資助退休 金額破155萬 盼過像樣的生活

特派員黃惠玲／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
88歲退伍老兵班巴斯。(gofundme)
88歲退伍老兵班巴斯。(gofundme)

88歲的陸軍退伍軍人班巴斯(Ed Bambas)，至今仍在密西根州大底特律地區的一家超市Meijer工作，他每周工作五天、每天八小時。原本應該早已退休享受晚年的他，因生活突遭巨變，被迫重返職場，班巴斯的故事近日因一段網路影片而引發全國關注。

一名臉書用戶維登何費爾(Samuel Weidenhofer)在其帳戶上貼出他日前在Meijer拍攝的影片，該影片顯示他在結帳區向班巴斯求助，並在鏡頭前向他自我介紹，還稱班巴斯被提名為「最辛勤的員工」之一。

維登何費爾接著問他年齡後，又問：「為什麼這個年紀還在工作？」班巴斯平靜地回答：「我必須要工作。」

這句話成為故事的開端，也讓他的處境在網路上被廣泛關注。

班巴斯描述，他曾長年在軍中服役，後來進入通用汽車(General Motors)工作，直到1999年退休，原以為能安享晚年。但他說，一切在2012年通用破產後徹底改變。

「他們收回了我的退休金，」班巴斯說。更糟的是，他表示當時通用不僅取消退休金，也取消他妻子重病期間的健康保險，並把他的壽險縮減到只剩1萬元。班巴斯說：「我只好把房子賣了，連同所有的地產都賣掉，然後我們就這樣撐過去。」

七年前，妻子離世，他開始重新建立生活，但收入不足，讓他不得不重返職場到超市工作。

被問到若能真正退休，他的願望是：「能稍微過一點原本希望的那種生活。」

影片中，維登何費爾先給他400元小費作為第一步幫助。班巴斯感動表示：「我不知道該說什麼。這筆錢會幫上大忙。」

然而，支援並未止步於此。

維登何費爾為他發起一個GoFundMe募款頁面，目標為100萬元。截至4日上午，募款金額已突破155萬元，各方湧入的數萬筆捐款，象徵全國民眾對他的集體支持。

維登何費爾在更新中表示，他計畫在接下來幾天內，把募得的善款親自交給班巴斯。

這位88歲老兵終於有望重新生活，不再被迫工作。

退休金 壽險 保險

上一則

攻擊運毒船 指揮官否認接格殺令 2生還者被殺是否違法 兩黨不同調

下一則

紐約洛克菲勒中心聖誕樹亮燈 華裔歌手林冰獻唱

延伸閱讀

密州88歲老兵須打工維生惹心酸 網友集資百萬助退休

密州88歲老兵須打工維生惹心酸 網友集資百萬助退休
舊金山迎接節慶季 亮起聖誕燈海

舊金山迎接節慶季 亮起聖誕燈海
小鎮禁連鎖店進駐 卻誤批准1披薩店營業許可

小鎮禁連鎖店進駐 卻誤批准1披薩店營業許可
NBA／加速新老闆沃爾特掌權 兩道奇高管加入湖人經營團隊

NBA／加速新老闆沃爾特掌權 兩道奇高管加入湖人經營團隊

熱門新聞

根據新規定調整，70歲退休可領最高額社安金。(美聯社)

1960後出生者 後年起67歲可領「全額社安金」

2025-11-29 21:51
大一新生平均每八人就有一人缺乏高中數學基本技能。示意圖（美聯社）

一流公校大學生 竟只有小學數學程度…大學排行榜看不出

2025-12-02 10:38
越來越多戰後嬰兒潮世代老年人基於稅務考量沒有在退休之後「大屋換小屋」(downsize)，選擇在家終老並且把房子當做遺產留給兒女，到時候孩子繼承房子，反而可以少繳一些稅。路透

資本利得稅考量下 越來越多老人選擇留房給子女當遺產

2025-12-03 10:54
本季以來最冷空氣將覆蓋大平原、中西部、五大湖區和東北部地區，可能會打破數十項每日最低氣溫紀錄。(美聯社)

入冬以來最強北極冷鋒來襲 氣溫大降影響15州兩億人 

2025-12-03 20:04
「股神」巴菲特(Warren Buffett，右)和數十年好友、波克夏投資集團副董事長孟格(Charlie Munger，左)。美聯社

巴菲特故友、億萬富豪孟格晚年不為人知的生活點滴與投資冒險

2025-11-27 12:09
19歲女學生安妮‧露西亞‧羅培茲‧貝洛沙，因非法居留，前往波士頓機場準備搭機時被聯邦移民幹員逮捕。(美聯社)

19歲非法居留女大生欲從波士頓搭機回德州 遣返宏都拉斯

2025-12-03 09:54

超人氣

更多 >
三代都中國人 也沒出軌 江蘇父母為何生出金髮碧眼娃？

三代都中國人 也沒出軌 江蘇父母為何生出金髮碧眼娃？
因沒有做這事 美國最大中餐館被罰100多萬

因沒有做這事 美國最大中餐館被罰100多萬
楊振寧走後 翁帆攜母首出席公開活動 這一幕讓網友破防

楊振寧走後 翁帆攜母首出席公開活動 這一幕讓網友破防
懸案近5年…1月6日前夕華府炸彈嫌犯被捕 身分曝光

懸案近5年…1月6日前夕華府炸彈嫌犯被捕 身分曝光
南加姐妹屋內驚藏多遺骸 毫無察覺 原因是...

南加姐妹屋內驚藏多遺骸 毫無察覺 原因是...