新生兒打B肝疫苗 衛生部研議取消 並研究疫苗過敏問題

新生兒接種B型肝炎疫苗的做法，預防接種諮詢委員會將開會討論是否取消。(美聯社)

衛生部長小羅勃．甘迺迪(Robert Kennedy Jr.)所指派的聯邦預防接種諮詢委員會(Advisory Committee on Immunization Practices，ACIP)新任主席米爾霍安(Kirk Milhoan)表示，委員將開會討論是否取消所有新生兒接種B型肝炎疫苗的做法，並著手檢視兒童疫苗是否與過敏等疾病增加相關；ACIP無視既有研究數據的舉措，可能造成小甘迺迪 接掌衛生部以來，美國兒童疫苗接種計畫迄今最大幅度的調整。

「華盛頓郵報」報導，ACIP將投票 決定是否終止要求所有新生兒施打B肝疫苗，並調查兒童免疫接種計畫中的各項疫苗，是否與過敏或自體免疫疾病增加有關。

曾公開批評新冠疫苗 的兒科心臟科醫師米爾霍安近期接任ACIP主席，他召集專家訂4日與5日開會，全面檢討現行嬰幼兒疫苗接種建議。此次討論可能大幅調整幼兒疫苗接種時程，也象徵美國免疫政策加速轉型。

過去數十年，美國兒少免疫接種計畫一直要求幼童在特定時程完成各項疫苗。然而，反疫苗立場鮮明的小甘迺迪認為，慢性病、自閉症與食物過敏案例增加，與疫苗接種計畫「急遽擴張」有關。但是，醫界與大量疫苗安全性研究均已反駁此說法。

ACIP專家將於4日投票，表決是否取消對母親B肝病毒檢測為陰性的嬰兒，在出生後24小時內接種首劑B肝疫苗的建議。

米爾霍安表示，專家小組正討論延後首劑疫苗接種時間，具體時程「待定」。ACIP於9月曾就此議題討論，但因意見分歧而延後表決。

公共衛生署長(U.S. Surgeon General)前年的研究指出，聯邦疾病防治中心(CDC)與美國兒科醫學會(American Academy of Pediatrics)自1991年建議新生兒接種B肝疫苗以來，兒童與青少年感染B肝的比率已下降99%。

不過，小甘迺迪及其他反疫苗人士主張，既然多數兒童感染風險極低，就不必要求全體幼童接受此項疫苗。

臨床醫師則強調，出生劑量疫苗發揮「安全網」的功效，若嬰兒的母親感染狀況不明、相關紀錄錯誤，或檢測結果延遲，便可即時提供保護。