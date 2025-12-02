我的頻道

宏都拉斯選情膠著 川普質疑改變選舉結果 嗆將迎地獄代價

川普取消小額包裹免稅震撼 加州女買456美元風衣付了250美元關稅

紐約星巴克3年50萬次排班違規 3890萬美元與市府和解

中央社／紐約1日電
連鎖咖啡店星巴克。（路透）
紐約市亞當斯（Eric Adams）辦公室今天表示，連鎖咖啡店星巴克（Starbucks）同意支付3890萬美元，與紐約市達成和解。

亞當斯辦公室今天表示，星巴克違反要求速食業者為員工提供可預期且穩定排班的法律，三年內違法超過50萬次。

根據亞當斯辦公室的新聞稿，這項和解為市府3年的調查劃下句點，也是紐約市史上與勞工保護法相關的最大和解案。

根據11月26日的和解協議，星巴克經常性地未能向員工提供規律的排班表、在未獲得員工書面同意的情況下削減員工的排定工時，以及在未事先提供給現有員工的情況下，將班次分配給新進員工。這些行為全都違反 2017年生效的紐約市法律。該和解要求星巴克向超過1萬5000名員工支付3550萬美元，並支付340萬美元的罰款和費用。

星巴克在聲明中表示，支持紐約市這項法律的宗旨，但遵守起來極具挑戰性，例如，若一名員工請假缺勤，而另一名員工被要求頂替該時段，公司就可能違反該法。

星巴克表示：「這項法律幾乎將任何調整都視為潛在問題，即便只是將班表延後兩小時開始，即使總工時與薪資保持不變。」

根據亞當斯辦公室說法，受影響的員工將於今年冬天收到支票，並會就2021年7月4日至2024年7月7日間每週的時薪工作獲得50美元補償。

紐約這項法律是美國首批限制「隨叫隨到排班」（on-call scheduling）的法律之一。「隨叫隨到排班」是一種零售業、速食業和其他服務業在幾乎沒有通知的情況下召喚員工上班或取消班次的做法，俄勒岡州以及洛杉磯、芝加哥、舊金山和其他幾個美國城市也通過了類似法律。

星巴克 紐約市 亞當斯

延伸閱讀

