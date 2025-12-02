未有真實身分證 明年2月起 機場安檢將支付45元

明年2月開始，航空旅客若沒有「真實身分證」(REAL ID)，需要支付45元才能通過機場安檢後登機。圖為芝加哥國際機場安檢站。(美聯社)

美國明年2月開始，航空旅客若沒有「真實身分證 」(REAL ID)，需要支付45元才能通過機場安檢，目前美國94%航空旅客已持有REAL ID。

聯邦運輸安全管理局(TSA)12月 1日宣布，2026年2月1日起針對18歲或以上的國內航線旅客實施這項規定，若沒有「真實身分證」，或只持有舊版身分證明的航空旅客，到機場前，必須在pay.gov網站上支付45 元。

之後帶同收據副本到機場的 TSA 安檢通道，出示證件及接受 TSA 的「 Confirm.ID」系統確認身分，該系統會核對旅客的身分及護照 資訊等，一切無誤即可通過安檢。

TSA 預計整個身分驗證需要 10至15 分鐘，但具體情況各有不同，可能需要長達 30 分鐘，因此需要預留更多時間接受安檢。

此外，就算完成 Confirm ID 系統確認，也不能保證 TSA 一定能夠驗證旅客的身分，因此即使支付了費用，若沒法完成身分驗證，旅客仍可能被拒絕登機。為此最妥當就是持有 REAL ID。

至於支付的45元，有效期為10天，TSA 認為已可滿足大多數旅客往返航班的需求。

國土安全部 原定於2023年5月實施新規定，之後以新冠疫情使得民眾申辦 REAL ID 變得困難，三度延後到2025年5月7日正式生效。

REAL ID 是一種符合聯邦標準的州政府核發駕照或身分證件，其要求是在 2001 年 9 月 11 日恐怖攻擊事件後所制定的強化規範。

要取得這種身分證（在多數州以黃色圓圈內的白色星星標示），需要向車輛監理機關提交比一般身分證更多的文件。

根據TSA 的規定，可接受的 REAL ID 包括：

符合 REAL ID 標準的駕駛執照、州政府核發的加強版駕照或加強版身分證、美國護照或護照卡、國土安全部發出的旅客卡，例如「全球入境計畫卡」 (Global Entry)、綠卡、邊境通行卡、聯邦認可由印第安部族發出的帶照片身分證、國防部身分證(包括發給家屬的身分證)、退伍軍人健康識別卡 (VHIC)、美國商船海員證、公民及移民服務局 (USCIS)就業卡 (I-766)、運輸工人識別卡 (TWIC)等。