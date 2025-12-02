白宮聖誕裝飾主題：此心安處是吾家 東廰金鷹致敬建國250年

裝飾東廳的聖誕樹。(美聯社)

感恩節長周末剛過，第一夫人梅蘭妮亞1日介紹川普 總統一家重返白宮 後的第一個聖誕節 裝飾，主題訂為「此心安處是吾家」(Home Is Where the Heart Is)。今年聖誕裝飾也對明年美國獨立宣言簽署暨美國建國250周年致敬。

全美數十名裝飾志工齊心協力打點白宮，使用材料包括75個花圈、51棵聖誕樹、700多呎長花帶、2000多串彩燈、2萬5000多呎長彩帶、超過2800顆金星、1萬多隻蝴蝶和120磅薑餅屋。

樂高積木拼成的川普總統大幅畫像在綠廳展示。(美聯社)

由於川普拆除白宮東廂，建造他夢寐以求的宴會廳，今年官邸裝飾與往年有些許不同。

向陣亡將士親屬「金星家庭」致敬的聖誕樹，向來是東廂標誌景觀，也是訪客進入東廂第一個映入眼簾的景物。但川普為建造宴會廳，10月拆除東廂以及連接東廂和白宮的有頂走廊，所以改由陳列在藍廳(Blue Room)的白宮官方聖誕樹，同時充當向「金星家庭」致敬的聖誕樹。

為配合施工，白宮先前暫停公眾參觀，預訂2日恢復，不過路線縮短，僅限「國家樓層」(State Floor)；該樓層下方的圖書館以及鍍金廳、瓷器廳都被排除在參觀路線外。

白宮預計聖誕節前將有數萬名遊客前往參觀、參加招待會及派對。遊客將通過北門廊入口進入。

白宮聲明稱，聖誕節是慶祝使美國強大的時刻，雖然每個家庭有其傳統，但是全美共同價值觀使美國人團結在一起。

東廳聖誕樹裝飾紅、白、藍三色以及各式美國象徵，其中的金鷹樹頂飾用以慶祝即將到來的美國建國250周年；藍廳裡的白宮官方聖誕樹掛滿金星，向金星家庭致敬，今年也依循聖誕樹代表全美各州的傳統，裝飾各州和領地的州鳥和州花。

綠廳(Green Room)營造家庭歡樂氛圍，展出第一任總統華盛頓(George Washington)和現任總統川普的大幅畫像，各由6000多塊樂高積木拼成。