「旅行星期二」買了省錢？ 小心先抬價再打折

旅遊廣告的電腦頁面。旅遊業在感恩節後的第一個周二推出「旅行星期二」促銷活動，消費專家民眾不要被虛假的緊迫感的促銷手段誤導。(美聯社)

連鎖賣場有「黑色星期五 」，電商平台有「網路星期一」，本地商家則有「小型企業星期六」，旅遊業也加入了這股潮流，在感恩節後的第一個周二推出「旅行星期二」(Travel Tuesday)。不過消費專家指出旅行星期二雖然確實可能幫你省下一些錢，但促銷手段往往營造一種虛假的緊迫感，恐有誤導風險。

美聯社報導，麥肯錫公司(McKinsey & Company)去年報告指出11、12月通常是旅遊預訂淡季，2017年開始的旅遊星期二成了一個可望刺激收益的行銷機會。

金融理財網站NerdWallet的旅遊專家弗倫奇(Sally French)指出，「消費者看到四折就以為是千載難逢的超值優惠，卻沒意識到可能是先抬價再折扣，或同樣的行程其實上個月更便宜。」她和其他經驗豐富的旅遊達人建議消費者應該提前做好功課，並仔細閱讀優惠條款中的細則，留意那些可能隱藏在廣告折扣中的不可退費、度假村費用、雙人入住要求或升等條件。

弗倫奇表示，消費者若看到包含額外交通選項或附加服務的套餐行程，應該保持警惕，因為有些公司不會降低票價或房價，而是使用帳單抵扣額、額外哩程或點數積分、包含的便利設施、捆綁式額外服務來吸引潛在客戶。「許多旅遊品牌希望維持高標價以塑造奢華形象，但他們仍需要飛機、郵輪 、飯店客房高朋滿座。附加優惠正是他們的替代做法。」

線上旅遊網站Hopper的消費者專家許威默(Lindsay Schwimer)建議，希望在聖誕節 或新年期間搶購尾盤特價機票的人，應該仔細檢查是否有特定適用日期或其他限制。Adobe Analytics首席洞察分析師潘迪亞(Vivek Pandya)則說，現在消費者有更多工具和平台來查看歷史資料或他人評論，幫助他們判斷優惠是否值得。

潘迪亞和弗倫奇都強調，價格漲跌受多種因素影響，冬季假期並非唯一促銷旺季，錯過也無須扼腕，應查看日程安排，確保預訂的行程是真正想要的，而不是因為倒數計時壓力衝動下訂的；若行程與計畫不符，最好的選擇可能就是什麼都不訂。