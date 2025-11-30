消費者用AI找便宜 黑五網購118億元創新高 年成長9.1%

感恩節大餐後啟動「黑色星期五」節日購物潮。圖為紐約州長島的羅斯福購物中心28日商品都大打折扣。(路透)

借用人工智慧(AI )工具協助消費者聰明購物找便宜，全美今年「黑色星期五」(Black Friday)當天網路銷售額創下118億元新紀錄，比去年成長9.1%；上午10時至下午2時尤其是訂購流量高峰時間，平均每分鐘有1250萬元商品透過線上購物車售出。全球網路銷售額則高達790億元。但實體店客流量和往年相比，持續下降。

網路星期一可望達顛峰

Adobe Analytics提出上述統計數據，同時預估今年美國的「網路星期一」銷售額可望達到142億元峰值，年增6.3%，再創歷史新高，成為全年最大網購日；電子產品當天可能出現最大折扣，有望深及七折，服裝和電腦也將有大幅優惠。

路透及美聯社報導，由於擔心關稅上漲導致物價上漲，今年美國消費者避開人潮擁擠的實體店，轉而使用AI工具比價，以取得最大折扣，網購行為大增 。

網站AI驅動流量飆805%

Adobe Analytics追蹤分析消費者對線上零售網站的1兆次造訪量發現，美國零售網站AI驅動流量比去年飆升805%；去年，沃爾瑪Sparky和亞馬遜Rufus等AI工具尚未推出。

Adobe數據也顯示，消費者在感恩節 當天的線上消費額也達到創紀錄的64億元。前後兩天銷售成長最顯著的類別包括遊戲機、電子產品和家用電器等。

追蹤實體與線上消費的萬事達卡消費脈動(Mastercard SpendingPulse)報告顯示，消費者在感恩節假期精明購物，線上購物需求顯著成長；「黑五 」當天的電商銷售額成長10.4%，實體店銷售額只比去年增加1.7%。不計入汽車類商品，「黑五」整體銷售額較去年同期成長4.1%。

環境不確定更把握促銷

萬事達卡經濟研究所首席經濟學家梅爾(Michelle Meyer)表示，消費者在此假期時節「努力應對不確定的大環境」，紛紛「提前購物，抓緊促銷時機，買下心願清單商品」。

eMarketer分析師大衛卡尼恩(Suzy Davidkhanian)則表示，「消費者正使用新工具更快找到所需商品；送禮往往讓人倍感壓力，運用大型語言模型，可以讓尋覓禮物的過程，變得更快更有方向。」

但大衛卡尼恩也指出，由於通貨膨脹和關稅推高產品成本，今年黑五促銷折扣力道可能不如去年，最終價格對消費者的吸引力有所降低。

節後周末店面客流最高