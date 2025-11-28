紐時：美施壓歐加等盟國展開大規模遣返 強調移民犯罪

我的頻道

記者顏伶如／綜合報導
美國外交官奉命向歐洲等盟友提出關切，說明「有移民背景的人跟暴力犯罪有關」，希望盟邦像美國一樣展開大規模遣返行動。（美聯社）
紐約時報26日報導，美國外交官已奉國務院命令向歐洲等盟邦提出關切，說明「有移民背景的人跟暴力犯罪有關」，希望各盟國像美國一樣展開大規模遣返行動。據紐約時報取得的文件顯示，國務卿魯比歐(Marco Rubio)指示派駐歐洲、加拿大、澳洲、紐西蘭等地的美國使領館外交官向當地政府施壓限縮絕大多數移民，如果當地政府對於移民採取過於支持的態度，則要提交報告給國務院。

在註記日期為11月21日的電文中，魯比歐指示外交官要向當地政府強調移民的犯罪行為，鼓勵當地政府對入境規定做出更多限制。電文寫道，外交人員應該定期與當地政府及相關主管機關互動，傳達美國對有移民背景的人跟暴力犯罪以及任何侵犯人權事件的的關切，因為這些事件對社會凝聚力和公共安全帶來廣泛破壞。

電文指出，外交人員應該把當地發生與移民有關的犯罪事件回報給國務院，同時提出當地政府如何處理這些事件的分析報告，包括是否出現不顧本國民眾、明顯偏袒移民的政策。

電文寫道，外交官行動目的是在當地政府與相關利益者之間建立支持，以便推出與打擊移民犯罪有關的改革政策，維護國家主權，確保地方社區安全。

魯比歐是古巴移民之子，但對於移民政策的態度在擔任佛羅里達州聯邦參議員14年期間發生改變。魯比歐現在與副國務卿藍道(Christopher Landau)共同推動川普政府的強硬路線移民政策，具體措施包括大幅縮減允許進入美國的難民人數。

