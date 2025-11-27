普渡大學防諜 主動加強審查中國學生 國會報告稱許：值得全國效法

普渡大學加強審查中國學生，國會報告稱值得全國效法。(普渡大學官網)

一份最新的國會報告以印第安納州普渡大學(Purdue University)為案例，肯定該校近年在研究安全領域採取「前瞻性作法」，值得全國高等教育界效法。此外也指出普渡有部分中國學生與訪問學者早期曾就讀或任職於具軍事或國防背景的中國大學，因此主張有必要在全美範圍內加強對中國學生簽證 審查、學術合作與敏感研究管控。

這份報告是由印地安拿波利斯公共電視台WFYI透過公共紀錄取得。此報告源自眾院美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會(House Select Committee on the Chinese Communist Party)在今年3月發出調查信，主要向史丹福大學、卡內基美隆大學、普渡大學、伊利諾大學、馬里蘭大學及南加州大學 ，索取校內中國籍學生與教職員的詳盡資料。

普渡大學教務長沃爾夫(Patrick J. Wolfe)在4月1日回覆該特別委員會時表示，普渡與委員會的擔憂一致：「如委員會所評估，中華人民共和國利用美國大學進行科技和軍事發展的策略性行動風險日增。此外，正如你們所指出，美國校園是易受間諜 活動與智慧財產竊取的軟目標。」

該報告提到部分學生與教職員曾與中國軍方或國防相關機構有學術或教育連結，因此建議國會與總統採取更多措施，加強美國大學的安全管理。具體措施包括強化簽證審查法規，提高對中國籍申請者的審查，拒絕來自具有國防背景大學的申請者，並進一步限制外國人士參與科學、技術、工程及數學(STEM)領域的敏感研究。但報告並未指出普渡或其他大學存在任何「已確認」的學術間諜案例。

報告以普渡大學為案例，批評部分教職員與中國大學的合作，但同時讚揚學校近年檢討政策並採取新的保護措施，稱其「前瞻性的作法應成為其他高教機構的典範」。報告稱，一些中國研究生的學費由美國聯邦或州政府補助，但若學生曾就讀或接觸中國軍方背景高校，這種資助不應發生。

此外也提到，美國部分大學與中國大學存在學術合作，包括互訪教授及聯合學位計畫。普渡曾接待16名訪問教授，另有六名教職員赴中國進修，其中部分中國大學與軍工產業有連結。

普渡與中國學生及學者的交流已有20多年歷史。根據校方4月1日的回覆，主校區共有2183名中國籍學生，約占全校近5萬8000名學生的3.8％，其中略超過三分之一為本科生，略超過一半為博士生。約1400名中國研究生中，有81％因擔任研究或教學助理而獲學費減免，其餘19％自費就讀。

普渡大學現任校長為華裔蔣濛(Mung Chiang)，在該校就讀的中國生有515名研究生接受政府或私人補助資金，402名領取聯邦補助金，並有402名參與聯邦資助研究項目，學校已限制他們接觸敏感研究。

普渡也提到，2023年回報畢業去向的296名中國學生中，有97％選擇留在美國發展。