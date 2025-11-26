我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台美貿易協議新內容曝光 傳允諾「協助培訓美國勞工」

台片「賽德克·巴萊」在中重映 海報有「血戰日寇」

華裔女排明星薛愛琳車禍 經歷6次腦手術 17個月後奇蹟康復出戰

記者胡玉立／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
新澤西州華裔女子高中排球隊明星薛愛琳因車禍動了六次腦手術，17個月後復原重回球場，球迷正在觀看nj.com的報導。(記者張曼懿／攝影)
新澤西州華裔女子高中排球隊明星薛愛琳因車禍動了六次腦手術，17個月後復原重回球場，球迷正在觀看nj.com的報導。(記者張曼懿／攝影)

去年3月15日，對新澤西州華裔女子高中排球隊明星主攻手薛愛琳(Aileen Xue，音譯)來說，是個命運來叩門的日子：當天清晨，她欣喜若狂地收到紐約大學排球獎學金，當晚卻遭遇嚴重車禍，頭骨碎裂，命在旦夕。

但上蒼對薛愛琳的人生似乎自有安排；17個月後，歷經六次腦手術的她，不可思議地重回球場；當薛愛琳從替補席起身加入賽局的那一刻，全場觀眾和隊友都為她歡呼。

新州新聞網站NJ.com報導，薛愛琳就讀於新州希爾斯伯勒高中(Hillsborough High School)，身為華裔移民夫婦李寧(Ning Lee)和薛斯蒂芬(Stephen Xue)的獨生女，薛愛琳自幼就被教導學業高於一切；但她不只學業頂尖，還擁有音樂和繪畫天賦，更是出色的排球運動員。

在排球場上，薛愛琳彈跳力驚人，扣球力道十足，榮獲聯盟年度最佳球員稱號，受邀加入台灣U18國家女子排球隊(U-18 Taiwanese National Volleyball Team)，並入選2024年高中賽季的全州(All-State)最佳陣容候選名單。

如此亮眼資歷，為薛愛琳掙得難得機遇；去年3月15日清晨，她收到紐約大學(NYU)排球獎學金；薛愛琳欣喜若狂，父母也深感自豪。當晚，她和朋友坐進一輛本田汽車出門遊玩；原本充滿欣喜和希望的一天，因為一場可怕車禍，戛然而止。

薛愛琳與三名朋友同行，她坐在車後座乘客側，車子沿運河路(Canal Road)向北行駛。據新州媒體取得的事故報告，車上一名乘客俯身親吻前排司機時，汽車失控向左偏離車道越過雙黃線，滑向路邊溝渠，車頭猛烈撞上護欄；金屬護欄從擋風玻璃插進車內，三名乘客僥倖躲過一劫，唯獨薛愛琳頭部受強烈撞擊，頭骨碎裂，生命垂危。最後由醫療救援直升機送醫急救。

羅伯伍德強生大學醫院(Robert Wood Johnson University Hospital)創傷中心神經外科醫生南達(Anil Nanda)以90分鐘手術，成功救回薛愛琳的生命。

薛愛琳的父母後來趕到醫院，感覺時間凍結；李寧說：「唯一能做的就是祈禱。」那是個漫長而痛苦的夜晚，薛愛琳挺過了那場腦部手術，也挺過了接下來的五次腦部手術，碎裂的頭骨被一塊塊縫合。

今年9月4日，薛愛琳重回排球場參賽；觀眾身穿印「Aileen Strong」字樣的T恤，表達對她的支持。薛愛琳的父母屏息著，思緒飛揚，幾乎不敢相信這一切「真的發生了」。

新州 華裔 紐約大學

上一則

川普特赦2火雞 戲稱查克和南西 暗諷民主黨

下一則

谷歌TPU專為AI推論打造 比Nvidia晶片更便宜

延伸閱讀

搬家後還在原校免費就讀 新州家長遭罰逾4萬

搬家後還在原校免費就讀 新州家長遭罰逾4萬
消費者謹慎購物…零售業者 難盼年底假期銷售奇蹟

消費者謹慎購物…零售業者 難盼年底假期銷售奇蹟
徐若瑄經歷喉嚨手術 感性吐：不要放棄自己

徐若瑄經歷喉嚨手術 感性吐：不要放棄自己
天使

天使

熱門新聞

美國在1960年代至90年代，曾是稀土生產的領導者，如今卻受制於中國。(路透)

這2項決定讓美一失足成千古恨 稀土主導權拱手讓中國

2025-11-22 13:07
持有紅藍卡的民眾當中，超過一半參加紅藍卡優勢計畫。（美聯社）

史上首見…保險公司退市 這些民眾無紅藍卡優勢計畫可選

2025-11-21 08:16
芝加哥奧海爾國際機場的TSA布告，提醒民眾辦理真實身分證。將來搭機時如果未持真實身份證或有效護照，可能要支付18元費用。(美聯社)

TSA提新規 沒有REAL ID或護照 過安檢要付18元

2025-11-22 00:30
日本岩國美國陸戰隊航空站在9月15日的媒體採訪活動期間，展示「提豐」陸基飛彈系統，此舉是美國陸戰隊與日本自衛隊舉行的年度軍演「決心之龍」一部分。(路透)

美海軍作戰部長對高市「台灣有事」言論不意外 「提豐」系統撤出日本

2025-11-17 20:15
退休專欄作家以為妥善規畫晚年妻子卻生病。示意圖（美聯社）

人算不如天算 退休專欄作家以為妥善規畫晚年妻子卻生病

2025-11-24 09:21
遠距醫療公司Done Global創辦人何如佳；根據其領英網頁，何如佳畢業自中國北京大學，來美取得卡內基美隆大學產品開發碩士學位。(取自Ruthia He領英網頁)

「靠客戶藥物成癮習慣賺錢」 華裔女企業家恐遭判數十年徒刑

2025-11-19 19:37

超人氣

更多 >
女顧客罵「滾回你國家」 亞裔老板神回應讓她自取其辱

女顧客罵「滾回你國家」 亞裔老板神回應讓她自取其辱
退休前建議賣掉「5物品」：僅1件就可換1整年旅遊經費

退休前建議賣掉「5物品」：僅1件就可換1整年旅遊經費
年過50 用3個日常小習慣守護心臟健康

年過50 用3個日常小習慣守護心臟健康
燉牛肉有各種秘訣 這一點最常被忽略

燉牛肉有各種秘訣 這一點最常被忽略
窩藏、雇用無證客 田州中餐館夫婦認罪 恐將遭驅逐出境

窩藏、雇用無證客 田州中餐館夫婦認罪 恐將遭驅逐出境