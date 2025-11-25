我的頻道

誰是庫克接班人？蘋果下任CEO 四大熱門人選浮出檯面

金融時報：美國24日已在阿布達比祕密舉行俄烏和平談判

窩藏、雇用無證客 田州中餐館夫婦認罪 恐將遭驅逐出境

編譯陳韻涵／綜合報導
田納西州Red Ginger Buffet中餐館華人老闆夫婦因承認涉及多項移民重罪，其中一項最高可判處十年徒刑，並可能面臨高額罰款。(截自谷歌地圖)
田納西州伊麗莎白頓(Elizabethton)紅薑自助餐館(Red Ginger Buffet)的華人老闆夫婦18日在聯邦法院認罪，承認多項與移民相關的聯邦重罪，其中一項最高可判處十年徒刑，並可能面臨高達25萬元罰款；這對夫妻的移民身分與居留權，也因為認罪而可能面臨驅逐出境的風險。

哥倫比亞廣播公司新聞(CBS News)旗下地方電視台「WJHL-TV」第11頻道報導，田州東區聯邦法院近日公布的認罪協議顯示，餐館業者吳雪蓉(Xue Rong Wu，音譯)與丈夫楊雄偉(Xiong Wei Yang，音譯)18日承認，讓至少四名無證移民免費入住他們名下一處房產，並負責接送這些員工往返餐廳工作。

今年3月，國土安全調查局(Homeland Security Investigations，HSI)接獲線報，知悉該餐館老闆疑似雇用無證移民並提供免費住宿；調查人員發現，房屋被隔成多間單人房，屋內放置投幣式洗衣機與烘乾機，並裝設監視器，至少四名員工免費住在其中。

當地警方在HSI介入後，陸續接獲多起報案，包括前年一起鬥毆事件，當時遭盤查者僅會說西班牙語；警方去年再度接獲報案，查出其中一名涉案者「非法滯留美國，且曾多次遭驅逐出境」，另有一人的名字「在任何執法資料庫中均查無紀錄」。

一名可自由進出該房屋的男子向警方供稱，他能在這家餐廳工作，是因為他的姊夫曾受雇於此。他說：「不需要出示身分證件、填寫雇用文件，或回答任何與移民身分相關的問題，就能受雇。」

吳雪榮與楊雄偉在審判前三周認罪，承認最高可判十年徒刑的「合謀隱匿、窩藏並保護無證移民，以獲取商業與個人利益」罪名，以及「協助與教唆雇用未經授權在美工作的外籍人士」罪名；後者依雇用無證移民的人數計算，每人最高可判處六個月徒刑。

報導指出，認罪協議可能影響兩人的居留身分，其內容寫道，若被告並非美國公民，「本案所有罪名均屬可遭遞解出境的罪行，且可獨立進行」，而兩名被告「即使可能因此被自動遞解出境，仍選擇認罪」。

田納西州一家中式自助餐館的華人老闆夫婦，對雇用非法移民認罪。示意圖。(美聯社)
移民 田納西州 美國公民

