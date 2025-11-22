2024巴爾的摩貨輪撞橋事件 調查公布：電線鬆脫致船斷電失控

NTSB調查發現，達利輪電力系統因一條電線鬆脫使斷路器意外跳脫，引發後續電力中斷，使船舶失去推進與轉向能力，失控撞上巴爾的摩基伊大橋。(美聯社)

貨櫃輪「達利號」(Dali)於2024年3月26日撞上馬里蘭州 巴爾的摩基伊大橋(Francis Scott Key Bridge)，造成鋼製橋體坍塌，橋面上八名工人落水，其中兩人獲救、六人罹難。國家運輸安全委員會(NTSB)本月18日公布調查報告，指一條電線鬆脫導致長984呎貨櫃輪發生電力故障，失去動力而肇禍。

路透報導，NTSB調查發現，該輪電力系統的電線因標籤綑綁方式不當，導致電線無法完全接合。其中一條電線鬆脫使斷路器意外跳脫，引發後續電力中斷，使船舶在事發當下失去推進與轉向能力。

NTSB主席霍曼迪(Jennifer Homendy)形容，尋找這條問題電線的過程，「就像在艾菲爾鐵塔(Eiffel Tower)上找一顆鬆動的鉚釘。」

她指出，NTSB與「達利號」的南韓製造商「現代重工」(HD Hyundai Heavy Industries)測試數千條電線後才找出問題主因。

NTSB官員指出，「達利號」在撞橋前曾多次跳電，包括進港維修期間，以及事發前不久。NTSB已建議航運業者定期檢查高壓配電盤，並提出多項改善措施，協助船隻在斷電後能更快恢復運作。

海上斷電並不罕見，NTSB已就此提出多項新的防撞建議，並呼籲現代重工採用正確的電線標籤綑綁安裝方法。同時建議，主要橋梁的管理單位應考慮導入船舶駕駛預警系統，可在偵測到危險情況時立即啟動，並在緊急時刻阻止船舶接近橋梁範圍。

NTSB今年3月已要求19個州針對68座橋梁進行緊急安全評估，包括舊金山金門大橋 (Golden Gate Bridge)、馬里蘭州切薩皮克灣大橋(Chesapeake Bay Bridge)、紐約布魯克林大橋(Brooklyn Bridge)及喬治華盛頓大橋(George Washington Bridge)等重要基礎設施。

NTSB表示，基伊大橋坍塌的原因之一，是缺乏降低遠洋船舶撞擊橋梁脆弱位置的防護措施；若馬里蘭州交通管理局事前進行弱點評估，相關風險可望改善。