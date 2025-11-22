我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

子瑜親念手寫信「沒離開不是因為乖或聽話」逼哭5萬人

直播金馬62／打敗黃秋生爆哭 曾敬驊奪男配角獎

2024巴爾的摩貨輪撞橋事件 調查公布：電線鬆脫致船斷電失控

編譯陳韻涵／綜合報導
NTSB調查發現，達利輪電力系統因一條電線鬆脫使斷路器意外跳脫，引發後續電力中斷，使船舶失去推進與轉向能力，失控撞上巴爾的摩基伊大橋。(美聯社)
NTSB調查發現，達利輪電力系統因一條電線鬆脫使斷路器意外跳脫，引發後續電力中斷，使船舶失去推進與轉向能力，失控撞上巴爾的摩基伊大橋。(美聯社)

貨櫃輪「達利號」(Dali)於2024年3月26日撞上馬里蘭州巴爾的摩基伊大橋(Francis Scott Key Bridge)，造成鋼製橋體坍塌，橋面上八名工人落水，其中兩人獲救、六人罹難。國家運輸安全委員會(NTSB)本月18日公布調查報告，指一條電線鬆脫導致長984呎貨櫃輪發生電力故障，失去動力而肇禍。

路透報導，NTSB調查發現，該輪電力系統的電線因標籤綑綁方式不當，導致電線無法完全接合。其中一條電線鬆脫使斷路器意外跳脫，引發後續電力中斷，使船舶在事發當下失去推進與轉向能力。

NTSB主席霍曼迪(Jennifer Homendy)形容，尋找這條問題電線的過程，「就像在艾菲爾鐵塔(Eiffel Tower)上找一顆鬆動的鉚釘。」

她指出，NTSB與「達利號」的南韓製造商「現代重工」(HD Hyundai Heavy Industries)測試數千條電線後才找出問題主因。

NTSB官員指出，「達利號」在撞橋前曾多次跳電，包括進港維修期間，以及事發前不久。NTSB已建議航運業者定期檢查高壓配電盤，並提出多項改善措施，協助船隻在斷電後能更快恢復運作。

海上斷電並不罕見，NTSB已就此提出多項新的防撞建議，並呼籲現代重工採用正確的電線標籤綑綁安裝方法。同時建議，主要橋梁的管理單位應考慮導入船舶駕駛預警系統，可在偵測到危險情況時立即啟動，並在緊急時刻阻止船舶接近橋梁範圍。

NTSB今年3月已要求19個州針對68座橋梁進行緊急安全評估，包括舊金山金門大橋(Golden Gate Bridge)、馬里蘭州切薩皮克灣大橋(Chesapeake Bay Bridge)、紐約布魯克林大橋(Brooklyn Bridge)及喬治華盛頓大橋(George Washington Bridge)等重要基礎設施。

NTSB表示，基伊大橋坍塌的原因之一，是缺乏降低遠洋船舶撞擊橋梁脆弱位置的防護措施；若馬里蘭州交通管理局事前進行弱點評估，相關風險可望改善。

基伊大橋重建工程原估耗資17億元至19億元，預計2028年底完工；但州政府官員17日表示，最新估算需耗資43億元至52億元，工期延至2030年底，成本暴增的原因包括採用新的橋墩防護系統及耐久度更高的設計方案。

2024年3月26日貨櫃輪「達利號」撞上馬里蘭州巴爾的摩基伊大橋，造成鋼製橋體坍...
2024年3月26日貨櫃輪「達利號」撞上馬里蘭州巴爾的摩基伊大橋，造成鋼製橋體坍塌、六人罹難，竟是因為一條電線鬆脫而釀禍。(美聯社)

馬里蘭州 舊金山 金門大橋

上一則

罹癌4徵兆常被忽視 腫瘤學家提醒：應盡快就醫

下一則

UPS貨機空難 初步報告：左引擎掛架金屬疲勞

延伸閱讀

UPS貨機墜毀14死案 NTSB公布震撼照片與初步報告

UPS貨機墜毀14死案 NTSB公布震撼照片與初步報告
遵守報到20年 馬馬里蘭州亞裔婦人仍遭遣返越南

遵守報到20年 馬馬里蘭州亞裔婦人仍遭遣返越南
歐陽娣娣體驗工人生活 登「廈金大橋」刷油漆

歐陽娣娣體驗工人生活 登「廈金大橋」刷油漆
聖荷西一旅店改建為庇護所 民怨：連電線也被偷

聖荷西一旅店改建為庇護所 民怨：連電線也被偷

熱門新聞

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳說，他從不會說英語的母親教他英文的方式，學到了一項關鍵領導能力。路透

黃仁勳：不諳英文的母親教我英文 讓我學會關鍵能力

2025-11-14 08:39
日本岩國美國陸戰隊航空站在9月15日的媒體採訪活動期間，展示「提豐」陸基飛彈系統，此舉是美國陸戰隊與日本自衛隊舉行的年度軍演「決心之龍」一部分。(路透)

美海軍作戰部長對高市「台灣有事」言論不意外 「提豐」系統撤出日本

2025-11-17 20:15
95歲的「股神」巴菲特表示，他近1500億元遺產將改捐贈給三名子女的基金會。(美聯社)

捐出99％財富? 巴菲特：行不通 改贈3子女

2025-11-13 01:14
持有紅藍卡的民眾當中，超過一半參加紅藍卡優勢計畫。（美聯社）

史上首見…保險公司退市 這些民眾無紅藍卡優勢計畫可選

2025-11-21 08:16
川普幼子拜倫（左一）今年1月在國會圓形大廳舉行的就職典禮上，與前總統拜登（右一）短暫碰面。（路透）

拜倫在父親就職典禮上究竟對拜登說了什麼？終於揭曉

2025-11-17 16:55
前共和黨佛羅里達州聯邦眾議員蓋茨（Matt Gaetz）。（美聯社）

控性侵終結蓋茨政治生涯 17歲少女被爆為籌牙套費而賣身

2025-11-14 15:26

超人氣

更多 >
好市多這款抓餅熱賣 她喊好吃又萬用：上班族省時秒吃

好市多這款抓餅熱賣 她喊好吃又萬用：上班族省時秒吃
叫它「超級蔬果」第一名 如何將西洋菜融日常飲食

叫它「超級蔬果」第一名 如何將西洋菜融日常飲食
中200人在德吃20歐元盒飯上吐下洩 餐館：只是肉沒煮熟

中200人在德吃20歐元盒飯上吐下洩 餐館：只是肉沒煮熟
金正恩晚宴上談處決姑丈細節？北韓叛逃外交官揭血腥內幕

金正恩晚宴上談處決姑丈細節？北韓叛逃外交官揭血腥內幕
買休旅車想省油不用犧牲空間 消費者報告推薦這5款車

買休旅車想省油不用犧牲空間 消費者報告推薦這5款車