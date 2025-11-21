我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

保險公司退市 這些民眾無紅藍卡優勢計畫可選

MTA加強取締逃避橋隧費 10月上千駕駛挨罰

Nvidia救市無效？道瓊震盪千點 美股收黑

編譯陳韻涵、季晶晶／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
受輝達財報影響，華爾街股市高開，但因AI泡沫陰影拖累，盤中急轉直下，全日起伏高達千點。(路透)
受輝達財報影響，華爾街股市高開，但因AI泡沫陰影拖累，盤中急轉直下，全日起伏高達千點。(路透)

矽谷人工智慧(AI)晶片巨擘輝達(Nvidia，另稱英偉達)的強勁財報未能打消投資人對AI企業估值過高的擔憂，加上美國就業數據令勞動市場的前景更加混沌；美股20日早盤小漲後逆轉暴跌，創下自4月關稅造成市場動盪以來的最大跌幅，道瓊指數上下震盪逾千點，凸顯AI產業仍然面臨困境。

輝達強勁財報 難敵AI前景疑慮

華爾街日報報導，美股受到輝達強勁財報激勵，道瓊工業指數(DJI，道指)高開700點、那斯達克綜合指數(Nasdaq，那指)一度上漲2.6%，但科技股隨後暴跌，拖累指數重挫，股指跳水收跌。

道指下跌386.51點，或0.84%，至4萬5752.26點；史坦普500指數(S&P 500，史指)下跌103.40點，或1.56%，至6538.76點；領跌的那指下跌486.18點，或2.15%，至2萬2078.05點。

那指創下9月11日以來的最低收盤紀錄，史指則創9月10日以來最低收盤。此外，俗稱「VIX指數」的華爾街恐慌指數「芝加哥期權交易所(CBOE)市場波動指數」，則衝上4月24日以來新高。

輝達19日公布強勁財報，但許多投資人依然擔心AI公司估值過高，以及其激進的開支計畫可能預示泡沫浮現。輝達股價一度大漲5%至196元，最終回吐並收跌3.15%，報180.64元。

這場劇烈波動延續AI概念股的陣痛期，貝雅金融機構(Baird)的投資策略師梅菲爾德(Ross Mayfield)表示，「我們現在經歷的跌勢，往往需要一段時間才能自行恢復。」

威爾明頓信託(Wilmington Trust)首席投資長羅特(Tony Roth)指出，「市場輿論並未出現實質轉變，不足以引發如此巨大變化，市場信心目前顯然不足。」

聯邦政府停擺導致延後發布的9月就業報告，終結長達數周的關鍵經濟數據空白期；數據顯示，雇主雖然新增11萬9000個職缺，多於經濟學者的預期，但美國9月失業率仍上升至超乎預期的4.4%，這讓聯準會(Fed)是否會在12月再次降息的不確定性增加。

部分投資人認為，這些數據過時且矛盾，對於分裂的聯準會12月決策幾乎沒有任何實質意義。

勞工部表示，10月的就業數據要到12月中旬才會公布，屆時聯準會公開市場委員會(FOMC)已經開完決策會議；交易員對降息的預期降低，反映投資人認為，決策者需要更多勞動市場疲軟的證據，才能佐證降息的合理性。

美股20日早盤小漲後逆轉暴跌，道瓊指數上下震盪逾千點。圖為股市交易員看得驚心動魄...
美股20日早盤小漲後逆轉暴跌，道瓊指數上下震盪逾千點。圖為股市交易員看得驚心動魄。(路透)

AI 輝達 降息

上一則

UPS貨機墜毀14死案 NTSB公布震撼照片與初步報告

下一則

史上首見…保險公司退市 這些民眾無紅藍卡優勢計畫可選

延伸閱讀

輝達正式插旗舊金山 Mission Rock

輝達正式插旗舊金山 Mission Rock
走私數百個Nvidia晶片 2中國人1華裔被訴

走私數百個Nvidia晶片 2中國人1華裔被訴
美股下殺 Nvidia財報未能穩住市場信心 三大股指齊挫

美股下殺 Nvidia財報未能穩住市場信心 三大股指齊挫
Nvidia亮眼財報點燃多頭氣勢 道瓊漲600點 台積電ADR漲3%

Nvidia亮眼財報點燃多頭氣勢 道瓊漲600點 台積電ADR漲3%

熱門新聞

95歲的「股神」巴菲特表示，他近1500億元遺產將改捐贈給三名子女的基金會。(美聯社)

捐出99％財富? 巴菲特：行不通 改贈3子女

2025-11-13 01:14
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳說，他從不會說英語的母親教他英文的方式，學到了一項關鍵領導能力。路透

黃仁勳：不諳英文的母親教我英文 讓我學會關鍵能力

2025-11-14 08:39
日本岩國美國陸戰隊航空站在9月15日的媒體採訪活動期間，展示「提豐」陸基飛彈系統，此舉是美國陸戰隊與日本自衛隊舉行的年度軍演「決心之龍」一部分。(路透)

美海軍作戰部長對高市「台灣有事」言論不意外 「提豐」系統撤出日本

2025-11-17 20:15
川普幼子拜倫（左一）今年1月在國會圓形大廳舉行的就職典禮上，與前總統拜登（右一）短暫碰面。（路透）

拜倫在父親就職典禮上究竟對拜登說了什麼？終於揭曉

2025-11-17 16:55
能跟隨超級富豪到處遊山玩水的私人員工，已成為美國Z世代熱門工作。（路透）

年薪高達25萬美元還能到處遊山玩水 美國年輕人瘋搶這工作

2025-11-13 07:10
前共和黨佛羅里達州聯邦眾議員蓋茨（Matt Gaetz）。（美聯社）

控性侵終結蓋茨政治生涯 17歲少女被爆為籌牙套費而賣身

2025-11-14 15:26

超人氣

更多 >
吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆

吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆
CNN：沃爾瑪成了高物價危機底下的解答

CNN：沃爾瑪成了高物價危機底下的解答
旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩

旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩
前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保

前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保
華女此法騙850萬 購名車豪宅 夥同中方人員偽造證據

華女此法騙850萬 購名車豪宅 夥同中方人員偽造證據