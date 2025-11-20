我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

保險公司退市 這些民眾無紅藍卡優勢計畫可選

MTA加強取締逃避橋隧費 10月上千駕駛挨罰

加拿大前奧運選手毒梟 被加控謀殺證人 當局懸賞1500萬元抓捕

編譯周芳苑／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
FBI將韋丁(Ryan James Wedding)列入十大通緝要犯名單，並懸賞1500萬元，以期盡早將他逮捕到案。(美聯社)
FBI將韋丁(Ryan James Wedding)列入十大通緝要犯名單，並懸賞1500萬元，以期盡早將他逮捕到案。(美聯社)

加拿大前奧運單板滑雪選手韋丁(Ryan James Wedding)搖身成為販毒集團首腦，涉嫌經營跨國販毒網而遭美國政府通緝。美國司法部長邦迪(Pam Bondi)19日表示，韋丁另外涉及謀殺一名聯邦證人，新增一項罪名。聯邦調查局(FBI)已發出1500萬元懸賞。

針對新增的謀殺指控，聯邦起訴書稱，韋丁策畫今年1月在哥倫比亞謀殺一名證人，讓他得以免於被引渡到美國，同案另有10名被告被捕。

FBI將韋丁列入十大通緝犯名單，並懸賞1500萬元，以期盡早將他逮捕到案。據信，韋丁目前藏身在墨西哥，受當地勢力龐大的錫那羅亞販毒集團(Sinaloa cartel)庇護。當局指出，韋丁與該集團合作密切，將大量毒品運往美國和加拿大。

韋丁有好幾個化名，包括「老大」(El Jefe)、「公敵」(Public Enemy)、「詹姆斯·康拉德·金」(James Conrad King)，藉此掩人耳目，他2024年被控經營一販毒集團，每年使用長途連結卡車在哥倫比亞、墨西哥、南加州和加拿大之間運輸約60噸古柯鹼。

當局又稱，韋丁與同夥利用名為「骯髒新聞」(The Dirty News)的加拿大網站發布一名證人的照片，藉以搜尋、確認身份並予以殺害。今年1月，該證人在哥倫比亞第二大城麥德林(Medellín)一家餐廳被跟蹤並遭槍擊，頭部中彈身亡。

加州中區聯邦檢察官埃薩利(Bill Essayli)說，韋丁透過懸賞尋找到被搶殺的受害者而取其性命，誤以為只要證人死亡，針對他及其國際販毒集團提起的刑事指控就會被撤銷、而且確保他不被引渡到美國，「但是，他錯了。」

韋丁曾代表加拿大參加2002年猶他州鹽湖城冬季奧運。

司法部表示，韋丁的殺人、販毒罪名一旦成立，將面臨終身監禁。邦迪強調美國政府緝毐決心，表示無論街頭毒販或者國際毒梟，終將被找到而繩之以法，為所犯罪行付出代價。

美政府另懸賞200萬元，緝拿參與殺害證人的其他人。

加拿大 加州 墨西哥

上一則

私人養生俱樂部正流行 月費數百元到數千元 需有熟人推薦

下一則

房貸利率降 4原因仍難負擔買房

延伸閱讀

美國人最想移居哪國？24%選加拿大 12%英國

美國人最想移居哪國？24%選加拿大 12%英國
NBA／雙老再戰2028奧運？詹皇、柯瑞給出答案

NBA／雙老再戰2028奧運？詹皇、柯瑞給出答案
中國懸賞百萬徵八炯、閩南狼罪證 陸委會：民眾提供線索恐觸法

中國懸賞百萬徵八炯、閩南狼罪證 陸委會：民眾提供線索恐觸法
陸懸賞追緝 八炯酸百萬賞金太少 閩南狼稱我還在

陸懸賞追緝 八炯酸百萬賞金太少 閩南狼稱我還在

熱門新聞

95歲的「股神」巴菲特表示，他近1500億元遺產將改捐贈給三名子女的基金會。(美聯社)

捐出99％財富? 巴菲特：行不通 改贈3子女

2025-11-13 01:14
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳說，他從不會說英語的母親教他英文的方式，學到了一項關鍵領導能力。路透

黃仁勳：不諳英文的母親教我英文 讓我學會關鍵能力

2025-11-14 08:39
日本岩國美國陸戰隊航空站在9月15日的媒體採訪活動期間，展示「提豐」陸基飛彈系統，此舉是美國陸戰隊與日本自衛隊舉行的年度軍演「決心之龍」一部分。(路透)

美海軍作戰部長對高市「台灣有事」言論不意外 「提豐」系統撤出日本

2025-11-17 20:15
川普幼子拜倫（左一）今年1月在國會圓形大廳舉行的就職典禮上，與前總統拜登（右一）短暫碰面。（路透）

拜倫在父親就職典禮上究竟對拜登說了什麼？終於揭曉

2025-11-17 16:55
能跟隨超級富豪到處遊山玩水的私人員工，已成為美國Z世代熱門工作。（路透）

年薪高達25萬美元還能到處遊山玩水 美國年輕人瘋搶這工作

2025-11-13 07:10
前共和黨佛羅里達州聯邦眾議員蓋茨（Matt Gaetz）。（美聯社）

控性侵終結蓋茨政治生涯 17歲少女被爆為籌牙套費而賣身

2025-11-14 15:26

超人氣

更多 >
吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆

吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆
CNN：沃爾瑪成了高物價危機底下的解答

CNN：沃爾瑪成了高物價危機底下的解答
旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩

旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩
前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保

前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保
2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」

2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」