保險公司退市 這些民眾無紅藍卡優勢計畫可選

MTA加強取締逃避橋隧費 10月上千駕駛挨罰

誰向中國國營銀行貸款最多？美國生意人

記者胡玉立／綜合報導
維州威廉與瑪麗學院AidData實驗室執行總監帕克斯指出，美國是向中國國營銀行貸款最多的國家，且大部分貸款被用來協助中國企業收購美國重要企業的股份。(美聯社)
美聯社報導，華府多年來持續告誡他國，不要向中國國營銀行貸款；但最新報告諷刺顯示，向中國國營銀行貸款最多的國家，正是美國。過去25年來，美國企業陸續向中國國營銀行借款2000億元，遙遙領先他國；其中許多貸款祕而不宣，對國家安全和關鍵技術有何影響，仍待釐清。

維吉尼亞州威廉與瑪麗學院(College of William & Mary)AidData研究實驗室報告指出，前述貸款資金有些利用位於開曼群島地的空殼公司暗中轉移；更令人擔憂的是，大部分貸款被用來協助中國企業收購美國企業股份；許多企業攸關國家安全與關鍵科技，如機器人、半導體和生技公司等等。

這些貸款觸及的計畫遍布全美，特別在東北部、大湖區、西岸和墨西哥灣沿岸。例如，中國國營銀行2015年貸款12億元給一家中國民間企業，助其收購美國保險公司Ironshore的八成股份，這家保險公司的客戶包括中央情報局和聯邦調查局的官員及臥底探員，在他們因工作惹上麻煩時，幫助支付法律費用。

AidData執行總監帕克斯(Brad Parks)表示，「這十多年來，無論拜登或川普政府都大聲警告，指北京貸款機構具掠奪性質。結果真是莫大諷刺。」

報告發現，中國在2000年至2023年間，向全球貸出款項逾2兆元，是先前最高預估的兩倍；貸款大多流向富裕國家，主要集中在關鍵礦產和高科技資產領域，如戰鬥機、潛艇、雷達系統、精確導引飛彈和電信網路所需的稀土和半導體等。

三年前，AidData團隊注意到中國許多貸款流向美、澳、荷、葡等已開發經濟體；在這些國家收購企業，有助中國獲得對其全球崛起至關重要的技術。為此，AidData加速追蹤，陸續查閱200多國監管文件、私人合約及證券交易所公開資訊。

調查結果顯示，中國政府信貸用途已從促進經濟發展和社會福利，轉向獲取地緣經濟優勢。

前白宮投資顧問亨納根(William Henagan)說：「戰爭成敗，端視能否掌控攸關經濟運作的產品。」他擔心這些隱而不宣的貸款，讓中國在科技領域取得了控制權。

貸款 保險 維吉尼亞州

科技公司獲利佳卻大量裁員 其他產業關注是否跟進

川普控告CNN誹謗案 遭聯邦上訴法院駁回

