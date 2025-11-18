我的頻道

去年來美中國學生減4% 人數僅次印度 但經濟貢獻更高

北卡移民掃蕩行動「夏洛特的網」與經典童書同名 作者孫女怒發聲

編譯周辰陽／即時報導
川普政府在北卡羅來納州最大城市夏洛特市展開最新一輪移民掃蕩行動「夏洛特的網」，英文名稱與1952年經典童書「夏綠蒂的網」相同，引發原作者孫女兼文稿遺產管理人不滿。圖為「夏綠蒂的網」書封。(路透)
川普政府在北卡羅來納州最大城市夏洛特市展開最新一輪移民掃蕩行動「夏洛特的網」，英文名稱與1952年經典童書「夏綠蒂的網」相同，引發原作者孫女兼文稿遺產管理人不滿。圖為「夏綠蒂的網」書封。(路透)

川普政府在北卡羅來納州最大城市夏洛特市展開最新一輪移民掃蕩行動，並取名為「夏洛特的網」（Operation Charlotte's Web）。但英文名稱相同的1952年經典童書「夏綠蒂的網」作者懷特（E. B. White）的孫女表示，這項逮捕行動違背祖父及其作品所代表的價值。

新聞網站Politico報導，懷特於1985年辭世，擔任其文稿遺產管理人的孫女瑪莎．懷特（Martha White）在聲明中表示，她的祖父「相信法治與正當程序原則，當然不會認同蒙面人搭乘沒有識別標記的車輛，在未出示證件或傳票的情況下突襲人們的住家與工作場所」。

她也指出，在「夏綠蒂的網」中，主角蜘蛛夏綠蒂將自己在農場的一生，都奉獻在幫助名叫威爾伯的小豬爭取自由。

川普政府與共和黨領袖在執行大規模驅逐行動時，曾使用多個與當地相關的吸睛名稱，例如將佛州拘留設施命名為「鱷魚惡魔島」（ Alligator Alcatraz）、印第安納設施稱為「賽道監獄」（Speedway Slammer）、內布拉斯加州設施的稱為「玉米州牢房」（Cornhusker Clink）。

目前負責夏洛特現場行動的邊境巡邏隊官員博維諾（Gregory Bovino）過去曾主導洛杉磯及芝加哥的移民掃蕩行動。他在夏洛特行動展開時上網引用「夏綠蒂的網」中的一句話：「我們乘風而去，隨心所欲。」（We take to the breeze, we go as we please.）

川普 移民 內布拉斯加州

槍殺走錯地址清潔工 印州屋主被控過失殺人

場邊人語／雷霆連勝 心想事成

場邊人語／雷霆連勝 心想事成

