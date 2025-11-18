歷來第2高 紅藍卡B部分保費明年漲9.7%變202.9元

聯邦宣布2026年醫療照顧B部分的價格調整到202.90元，扣除額漲到283元。(取自紅藍卡資源中心)

聯邦醫療服務中心(Centers for Medicare and Medicaid Services)17日宣布，俗稱紅藍卡的聯邦醫療保險 計畫(Medicare)標準型B部分(Part B)看診保險保費 2026年將比目前上漲9.7%，每個月保費來到202.90元，比2025年保費增加17.90元。B部分看診保險保費通常由社安金 支票直接扣除，CNBC新聞頻道分析，退休族將發現2026年社安金福利雖然隨通膨略有調整，但每個月收到支票時，增加的部分福利將被B部分保費提高給吃掉。

社安金與紅藍卡政策獨立分析師瑪麗‧強森(Mary Johnson)說，這波B部分保費調整是歷來金額第二高的漲價，僅次於2022年每月保費上漲21.60元。她說，退休族恐將發現持續不斷的漲價潮。某些D部分(Part D)處方藥物保險月費則漲50元。

社會安全局(Social Security Administration)已經公布，2026年社安金生活成本調整(cost-of-living adjustment，簡稱COLA)為2.8%，退休族每月領取福利平均增加56元。強森表示，2026年社安金COLA調整的增加福利，頗高比率、甚至絕大部分將用來應付B部分保費提高；扣掉17.90元之後，退休族2026年社安金COLA每月調整將只剩38.10元。

2026年B部分保險保費202.90元適用於調整後總收入(modified adjusted gross income)10萬9000元或以下的個人退休族，夫妻合併報稅調整後總收入在21萬8000元或以下。

聯邦醫療服務中心統計顯示，紅藍卡B部分保險參加者當中，約有8%因為收入較高而每月多繳收入相關調整金額(income-related monthly adjustment amount，簡稱IRMAA)。通常IRMAA金額是根據兩年之前稅表紀錄計算，如果紅藍卡參加者收入已經縮水或遇到重大生活變故，可以向社會安全局提交表格說明狀況。

2026年紅藍卡B部分保險年度自付額(deductible)，將從2025年的257元增加10%，提高到283元。

根據聯邦醫療服務中心公布的價格調整事實列表，紅藍卡B部分保費增加及自付額調高，主要原因在於「與歷史經驗一致的預期價格變動及假定使用率增加」。

每月領取社安金不到640元的退休族，2026年2.8%COLA調整每月增加僅18元，若沒有「免於承擔條款」(hold-harmless provision)保護，紅藍卡B部分保費2026年上漲等於完全抵消社安金福利增加。