去年來美中國學生減4% 人數僅次印度 但經濟貢獻更高

華人眼中的美國職場潛規則：族裔圈子、升遷障礙

哈佛媒體實驗室被指中國權貴子弟入美後門 國務院調查

記者顏伶如／綜合報導
波士頓環球報調查報導指出，哈佛大學教授汪悅進創辦的「中國藝術媒體實驗室」，儼然成為中國權貴子弟進入哈佛的後門。（路透）
波士頓環球報調查報導指出，哈佛大學教授汪悅進創辦的「中國藝術媒體實驗室」，儼然成為中國權貴子弟進入哈佛的後門。（路透）

波士頓環球報(Boston Globe)日前調查報導指出，哈佛大學教授汪悅進(Eugene Wang)創辦的「中國藝術媒體實驗室」(Chinese Arts Media Lab)，最近幾年利用交流計畫向想要到美國留學的中國學生收取高額費用，同一時間為捐款人謀求利益，卻很少受到校方主管監督，根據內部聊天訊息與五名前任實驗室員工訪問，實驗室儼然成為中國權貴子弟進入哈佛鍍金的後門。根據報導，國務院已展開調查。

身為亞洲藝術專家的汪悅進所成立的多媒體實驗室，利用數位科技與虛擬實境讓觀眾彷彿置身中國西北部佛教石窟，實驗室計畫在2017年獲得萬達集團(Wanda Group)基金提供200萬元啟動經費，由當時哈佛校長福斯特(Drew Faust)直接運作，促進哈佛教職人員與中方合作者結合。「中國藝術媒體實驗室」後來在上海、北京、湖南、劍橋等地舉辦演說、播放影片及沉浸式展覽，為數十名中國學者與學生贊助簽證，提供入境美國並在校園停留的機會，收取價格則遠超過其他類似活動的收費。

報導指出，汪悅進的多媒體實驗室迅速成長的同時，一再挑戰美國簽證法規的界線以及哈佛大學(Harvard University)規定，實驗室計畫擴張的同一時間，美國政府則對國際學術倡議加強檢視，因為其他學校紛紛爆發簽證詐欺案例。

在一梁姓前員工提出投訴後，國務院「私營部門交流計畫辦公室」(Office of Private Sector Exchange Program)最近對該實驗室的訪客簽證計畫展開調查。

該員工說，她認為這個實驗室「利用哈佛的全球名聲和美中之間的監管漏洞，猶如幽靈系統般運作，以打造一個私人帝國」。

波士頓環球報調查報導主要發現包括：

＊汪悅進妻子陸潔(Jie Lu)雖是與哈佛毫無關聯的義工，卻主持多項具有高度敏感的實驗室業務，包括參與挑選簽證計畫候選人並擔任面試官，圈選哪些申請者可以跳過面試程序。

＊實驗室共同創辦人的母親與兩名義工一起經營的一家企業，長期擔任實驗室在中國的包商，負責協調活動等事務。有一名捐款者的女兒則獲得實驗室聘用為員工。

＊雖然簽證規定必須在校內有實地參與，但某些參加交流計畫的國際學者在校園停留時間極短，有一人基本上形同兼職，其他學者參加一年計畫卻只有四分之一時間留在美國，還有人長期住在康乃狄克州。

報導引述曾經參與訂定國際交流計畫規定的前國務院官員柯爾文(Stanley Colvin)說，狀況聽起來就不對勁，只在販賣哈佛名聲。

簽證 國務院 哈佛大學

