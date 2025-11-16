因藏槍罪服刑 川普二度赦免國會暴亂罪犯

總統川普1月重返白宮後全面赦免2021年1月6日國會暴動的罪犯，包括極右民兵組織成員威爾遜，但由於他涉及在肯塔基州家中非法藏有槍枝而繼續監禁，川普14日再度特赦他。(美聯社）

總統川普 1月重返白宮 後全面赦免2021年1月6日參與國會暴亂的罪犯，包括極右民兵組織成員威爾遜(Dan Wilson)，但由於他涉及在肯塔基州家中非法藏有槍枝而繼續監禁。川普14日再度特赦了他，也結束了對國會暴徒「全面特赦」的法律爭議。

政治新聞網站POLITICO報導，川普簽署新的「完全且無條件」特赦令，明確指明是威爾遜的槍枝案。

威爾遜是「守誓者」(Oath Keepers)及「灰幽靈遊騎兵(Gray Ghost Partisan Rangers)極右民兵組織成員，除了參加國會暴亂案之外，還因為非法藏槍罪，遭聯邦地區法官弗里德里希(Dabney Friedrich) 判監五年，並於川普重返白宮前開始服刑。

川普今年1月特赦國會暴徒，但威爾遜仍須繼續服刑，聯邦司法部 指出川普的赦免令，並不涵蓋他的槍枝犯罪，因這與國會暴亂案無關。但司法部在數星期後改變立場，認為特赦令也適用於威爾遜的藏槍罪，因為聯邦調查局人員是在調查國會暴亂案時，搜查其住所發現槍枝。

但法官弗里德里希(Dabney Friedrich)強烈駁斥司法部，指是錯誤解讀了川普特赦令，若然成立司法部就會在全國其他案件採取前後矛盾立場，又指川普完全可以再次赦免威爾森的藏槍罪，上訴法院亦支持她的觀點，威爾遜在上訴推翻弗里德里希的裁決期間，須繼續服刑。

對於川普最終簽署新赦免令，司法部拒絕置評。

白宮一名官員向POLITICO解釋川普二度赦免威爾遜的理由，說如果沒有國會暴亂案後的廣泛調查，就不會發現非法藏槍之事。

威爾遜的律師則表示威爾森是個好人，說川普仁慈之舉不僅恢復了他的自由，也揭露了濫用權力導致國家分裂的真相。

除威爾遜外，另一名參與暴亂案的男子丹尼爾(David Daniel) 也有類似爭議，FBI人員搜查期間在他的電腦發現兒童色情內容。白宮官員就此強調，威爾森的赦免並不適用於其他案件。丹尼爾將在年底前受審，一直努力爭取川普再度特赦。