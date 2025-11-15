鴉片藥物訴訟 普度製藥將付70億和解

我的頻道

編譯盧炯燊／綜合報導
服用奧施康定上癮致死者的家屬，拿著受害親人的照片，在司法部外抗議。(美聯社)
鴉片處方止痛藥「奧施康定」(OxyContin)的製藥商普度製藥(Purdue Pharmacy) 面對數以千起訴訟，經過多年纏訟及和解協議遭最高法院駁回後，最終獲聯邦破產法官批准新的和解協議，普度製藥及擁有該公司的薩克勒家族(Sackler Family)須支付70億元，成為美國涉及鴉片類藥物歷來最大額的和解金之一。

美聯社等媒體報導，聯邦破產法官萊恩 (Sean Lane) 14 日表示，他會批准這個和解協議，以代替2024年6月遭最高法院駁回的原來協議。根據新協議，普度製藥及薩克勒家族須支付70億元及放棄公司所有權。這起涉及15個州政府及數千起的曠日持久的訴訟，終於畫下句點。

在1999年至2019年，美國國內因服用鴉片類藥物過量致死者達90萬，很多是因為普度製藥積極行銷「奧施康定」時未說明其上癮禍害，最終引發政府機構及受害人對普度提出數千宗訴訟，指控在美國引發鴉片類藥物危機，普度製藥在面臨數以兆計的索償下，2019年申請破產保護以解決其債務問題。

原先提出的和解協議支付60億元，除受到受害者反對外，時任拜登政府也質疑薩克勒家族濫用破產保護。

今年1月最終達成新協議及提交聯邦破產法庭批准，提訟之一的紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)宣布協議條件，普度除15年內支付70億元給提訟的各州及各市外，還包括薩克勒家族不得在美國銷售任何鴉片類藥物，也不得繼續控制普度。

代表普度、各州各市各郡、原住民部族、成癮者以及其他相關各方，幾乎一致敦促破產法官批准協議及普度的破產重組計畫。

在為期三天的聆訊上，與上次提交給最高法院不同，只有少數反對者發言，也不見大規模抗議，儘管有些人希望法庭認定薩克勒家族負有刑事責任，但承審法官萊恩表示，這超出了破產法院的管轄範圍，但和解協議並不妨礙日後繼續追究。

萊恩定於下周二(18日)作出裁決，但他已明言會批准協議。

