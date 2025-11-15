非公民商業駕照限縮令 上訴法院擋下

運輸部長達菲9月宣布從嚴限制非公民取得商業駕照的新規定，被聯邦上訴法院擋下。(美聯社)

華府聯邦上訴法院13日裁定，運輸部長達菲(Sean Duffy)9月宣布從嚴限制非公民取得商業駕照的新規定，既沒有遵循正當的制定程序，也沒有針對新規定將如何增進安全做出合宜解釋，法院因此下令暫停執行。

美聯社報導，聯邦上訴法院表示，聯邦汽車運輸安全管理局(FMCSA)數據顯示，持商業駕照移民約占所有商業駕照的5%，但僅占所有致命交通事故約0.2%。

運輸部9月26日宣布新規定，只有持H-2A、H-2B或E-2簽證的非公民，才有資格申請商業駕照，且駕照有效期最長一年。目前持有商業駕照的20萬名非公民中，只有1萬人符合新規定資格；但新規定並不溯及既往。

加州日前吊銷1萬7000張商業駕照，持商業駕照的非公民約占所有商業駕照的5%。(記者楊青／攝影)

在前述新規定宣布一個月前，佛州 8月發生了一宗非法移民 卡車司機半途迴轉、導致三人死亡車禍。達菲認為，該宗佛州車禍以及今年稍早發生在德州和阿拉巴馬州的致命卡車事故，引發移民持有商業駕照的質疑。

由於佛州肇事司機是在加州 取得駕照，達菲持續對加州施壓；對加州進行的審計紀錄顯示，許多在加州獲得駕照的移民，在工作許可過期很久後，駕照仍然有效。加州前幾天甫依據舊規定，吊銷了1萬7000張商業駕照。

達菲的新規定受到「經營者獨立司機協會」(Owner-Operator Independent Drivers Association)等等的卡車運輸產業組織支持。國會也在審議法案，準備將商業駕駛執照新限制寫入法律。

「經營者獨立司機協會」主席史賓塞(Todd Spencer)表示，「由於相關計畫的疏漏，導致長期以來，不合格駕駛可以開上高速公路，危及專業卡車司機和所有用路人的安全。」

運輸部正在敦促全美各州緊縮駕照核發標準。達菲以加州沒有執行卡車司機英語語言要求為由，已撤銷了4000萬元聯邦撥款。他本周表示，若加州不撤銷所有非法執照並解決所有問題，他可能會再從加州收回1億6000萬元撥款。