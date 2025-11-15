我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

怎讓關稅降至15%？瑞士討好川普秘密武器：勞力士與金條

川普權衡空襲委內瑞拉 美軍萬人待命 智庫：動武機率50-70%

非公民商業駕照限縮令 上訴法院擋下

記者胡玉立／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
運輸部長達菲9月宣布從嚴限制非公民取得商業駕照的新規定，被聯邦上訴法院擋下。(美聯社)
運輸部長達菲9月宣布從嚴限制非公民取得商業駕照的新規定，被聯邦上訴法院擋下。(美聯社)

華府聯邦上訴法院13日裁定，運輸部長達菲(Sean Duffy)9月宣布從嚴限制非公民取得商業駕照的新規定，既沒有遵循正當的制定程序，也沒有針對新規定將如何增進安全做出合宜解釋，法院因此下令暫停執行。

美聯社報導，聯邦上訴法院表示，聯邦汽車運輸安全管理局(FMCSA)數據顯示，持商業駕照移民約占所有商業駕照的5%，但僅占所有致命交通事故約0.2%。

運輸部9月26日宣布新規定，只有持H-2A、H-2B或E-2簽證的非公民，才有資格申請商業駕照，且駕照有效期最長一年。目前持有商業駕照的20萬名非公民中，只有1萬人符合新規定資格；但新規定並不溯及既往。

加州日前吊銷1萬7000張商業駕照，持商業駕照的非公民約占所有商業駕照的5%。(...
加州日前吊銷1萬7000張商業駕照，持商業駕照的非公民約占所有商業駕照的5%。(記者楊青／攝影)

在前述新規定宣布一個月前，佛州8月發生了一宗非法移民卡車司機半途迴轉、導致三人死亡車禍。達菲認為，該宗佛州車禍以及今年稍早發生在德州和阿拉巴馬州的致命卡車事故，引發移民持有商業駕照的質疑。

由於佛州肇事司機是在加州取得駕照，達菲持續對加州施壓；對加州進行的審計紀錄顯示，許多在加州獲得駕照的移民，在工作許可過期很久後，駕照仍然有效。加州前幾天甫依據舊規定，吊銷了1萬7000張商業駕照。

達菲的新規定受到「經營者獨立司機協會」(Owner-Operator Independent Drivers Association)等等的卡車運輸產業組織支持。國會也在審議法案，準備將商業駕駛執照新限制寫入法律。

「經營者獨立司機協會」主席史賓塞(Todd Spencer)表示，「由於相關計畫的疏漏，導致長期以來，不合格駕駛可以開上高速公路，危及專業卡車司機和所有用路人的安全。」

運輸部正在敦促全美各州緊縮駕照核發標準。達菲以加州沒有執行卡車司機英語語言要求為由，已撤銷了4000萬元聯邦撥款。他本周表示，若加州不撤銷所有非法執照並解決所有問題，他可能會再從加州收回1億6000萬元撥款。

加州 非法移民 佛州

上一則

鴉片藥物訴訟 普度製藥將付70億和解

延伸閱讀

吊銷非居民卡車駕照 業界嘆關稅、吊照雙重打擊

吊銷非居民卡車駕照 業界嘆關稅、吊照雙重打擊
聯邦施壓 加州將撤銷1.7萬張非法移民商業駕照

聯邦施壓 加州將撤銷1.7萬張非法移民商業駕照
加州巨型賭場開幕 帶來就業機會與娛樂設施

加州巨型賭場開幕 帶來就業機會與娛樂設施
50號法案為西裔量身重畫選區？司法部告紐森

50號法案為西裔量身重畫選區？司法部告紐森

熱門新聞

95歲的「股神」巴菲特表示，他近1500億元遺產將改捐贈給三名子女的基金會。(美聯社)

捐出99％財富? 巴菲特：行不通 改贈3子女

2025-11-13 01:14
北京航天飛行控制中心飛控大廳11月1日拍攝的神舟20號航天員乘組和神舟21號航天員乘組會師後拍攝「全家福」照片的實時畫面。(新華社)

中國3太空人滯留天宮怎回家？網友籲馬斯克出手相救

2025-11-11 04:59
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳說，他從不會說英語的母親教他英文的方式，學到了一項關鍵領導能力。路透

黃仁勳：不諳英文的母親教我英文 讓我學會關鍵能力

2025-11-14 08:39
能跟隨超級富豪到處遊山玩水的私人員工，已成為美國Z世代熱門工作。（路透）

年薪高達25萬美元還能到處遊山玩水 美國年輕人瘋搶這工作

2025-11-13 07:10
隨生活成本上升與工作模式彈性化，美國愈來愈多中產階級尋求定居海外，以提高美元購買力、生活品質及降低稅負。示意圖。（取自Unsplash.com）

想要更好的生活品質 美國中產階級掀海外定居潮

2025-11-08 02:04
單獨用餐本身就可能讓人感到尷尬。示意圖（路透）

獨自用餐卻被拒安排好位置？他離席引熱議

2025-11-10 16:41

超人氣

更多 >
黃仁勳：不諳英文的母親教我英文 讓我學會關鍵能力

黃仁勳：不諳英文的母親教我英文 讓我學會關鍵能力
神舟21號成功降落東風著陸場 神舟20號3航天員回家

神舟21號成功降落東風著陸場 神舟20號3航天員回家
個人退休帳戶常見「最大錯誤」 專家：代價高昂

個人退休帳戶常見「最大錯誤」 專家：代價高昂
中日衝突升溫…中國外交部突發「暫勿前往日本」通告

中日衝突升溫…中國外交部突發「暫勿前往日本」通告
控性侵終結蓋茨政治生涯 17歲少女被爆為籌牙套費而賣身

控性侵終結蓋茨政治生涯 17歲少女被爆為籌牙套費而賣身