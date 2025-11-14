國稅局：明年401(k)供款上限為2.45萬 增1000元

國稅局公布，2026年的401K和IRA供款上限提高1000元，為2.45萬元；50歲以上者可多存8000元，至3.25萬元。(美聯社)

國稅局13日宣布明年401(k)退休 帳戶以及個人退休帳戶(IRAs)供款上限。2026年，勞工最多可向401(k)和類似職場退休帳戶供款2萬4500元，比今年增加1000元。IRA最高供款金額將從今年的7000元提高為2026年的7500元。

IRA上限從7000元提高到7500元

華爾街日報報導，401(k)和IRAs是國人主要退休儲蓄方式，年度供款上限每年依據通貨膨脹調整。全國約70%私營部門員工可參與401(k)這類退休計畫，但只有少部分人每年達到供款上限。

特定歲數以上的年長員工，將享有更高的401(k)和IRAs供款空間。

50歲以上可再多存8000至3.25萬

401(k)帳戶：50歲以上勞工可追加供款(catch-up contribution)8000元，總計可達3萬2500元。60至63歲人士可追加1萬1250元，供款總額達3萬5750元。

IRAs帳戶：50歲以上者可追加供款1100元。IRAs追加額度過去為1000元，現已依據2022年法律做出通貨膨脹調整。

華爾街日報9月即已報導，高收入者的401(k)追加供款政策也已依該法做出調整。明年開始，年收入超過15萬元的50歲以上較高收入者，其401(k)退休帳戶不再享有「稅前」追加存款優惠待遇，必須改成繳稅之後才能追加存款。也就是說，2026年若雇主不提供稅後羅斯(Roth)401(k)退休計畫，高收入勞工將失去追加存款的選項。

由先鋒集團(Vanguard)管理的401(k)計畫中，去年有86%提供羅斯個人退休帳戶，高於2020年的74%。

若雇主提供高額匹配供款或其計畫允許員工進行稅後供款，明年部分401(k)計畫員工的每年儲蓄總額將增至7萬2000元，符合追加條件的納稅人最多可追加供款1萬1250元；具體金額依年齡而異。

高收入者通常盡量供款至傳統401(k)帳戶，因為許多人認為，這種帳戶延稅，退休後再從這些帳戶提款使用，所得稅率比較低。不過，財務顧問表示，對部分高收入者來說，將部分稅後收入存入羅斯帳戶也有好處，因為羅斯資金增值和提領都免稅。

退休勞工可利用羅斯帳戶提款，控制應稅收入，讓它低於一定門檻，避免跨入較高稅率範圍和繳交更高的聯邦醫療保險 計畫(Medicare，俗稱紅藍卡)保費。