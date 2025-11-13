我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

太陽磁爆 矽谷又現絢爛極光 「不用去阿拉斯加就能看」

美政府停擺落幕 民主黨爆內鬥：舒默遭圍剿 期中選舉變數升高

密大中國學者走私植物菌株案宣判 已服5個月刑期遭遣返

特派員黃惠玲／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國籍學者簡雲清因涉嫌將植物病原體走私入美並對聯邦調查局人員撒謊。(Sanlic郡警長辦公室)
中國籍學者簡雲清因涉嫌將植物病原體走私入美並對聯邦調查局人員撒謊。(Sanlic郡警長辦公室)

密西根大學研究員簡雲清博士(Dr. Yunqing Jian，音譯)涉嫌將植物病原體走私進美國，並對聯邦調查局(FBI)撒謊，因而被控「共謀、走私、虛假陳述與簽證詐欺」案，底特律密西根東區聯邦地方法院法官迪克勒克(Susan K. DeClercq)12日宣判量刑為其已服刑時間(5個月1天)，13日直接由海關暨邊境保護局(CBP)遣送回中國，並且十年內禁止入境美國。

簡雲清在密西根大學前同事車藹12日出庭聆審時接受本報記者訪問表示，法官指出類似走私案件的中位刑期為0到6個月，而簡雲清已經被拘留5個月又1天，加上她因該案失去工作，研究報告也遭除名，因此其已服刑期即為量刑，接下來將啟動遣送出境程序。

車藹說，簡博士進入法庭時一度痛哭，後在法官宣布刑期前做出道歉。車藹表示，簡的遭遇令人心痛，其所受到的指控很不公平，他說，顯而易見政府是選特定族裔目標針對，就像很多拉丁裔被在「家得寶」前被抓一樣。

簡雲清是於今年6月被捕，原因是涉嫌走私「禾谷鐮孢菌」(Fusarium graminearum)來美，這種真菌會引起小麥頭部枯萎病。案發時，她在密大擔任研究科學家。政府新聞聲明中暗示，簡與男友共犯劉尊勇(Zunyong Liu，音譯，去年已在底城機場被遣返)可能意圖破壞美國中西部農作物。FBI局長巴特爾(Kash Patel)稱此病原體為「農業恐怖主義因子」。

法院紀錄顯示，簡雲清為研究目的走私菌株，但密西根大學未取得美國農業部(USDA)研究許可。簡雲清曾表示，「因研究壓力，我採取了不當捷徑，雖無傷害意圖，但做法錯誤。」她之前任職的系所主任Kenneth Cadigan稱，「愚蠢決定但無惡意，也不構成對美國人民或農業的真實威脅。」

簡雲清父母為中國農民，她表示遺憾錯失在美工作的機會，但將回國繼續科研。

反戰與人權團體CODEPINK密西根分會12日稍早在聯邦法院前舉行集會聲援簡雲清，呼籲停止以國安名義對國際學者的「政治迫害」。密大退休教授陳瑞華表示：「指控對簡博士不公平，她是正常且傑出的科研人員，指控農業恐怖主義不符事實，可能損害華人學者與學生的名譽與信心。」

CODEPINK、密西根大學研究生員工組織(University of Mich...
CODEPINK、密西根大學研究生員工組織(University of Michigan Graduate Employees Organization)、密西根大學博士後學者工會(University of Michigan Postdoctoral Scholars Union)12日在法院前聲援簡雲清。(CODEPINK提供)

FBI 邊境 退休

上一則

治病20年 心臟科醫師：9食物別碰

下一則

中國男死於賓州拘留中心 家屬提告：死者手腳反綁背後、脖子被吊

延伸閱讀

密大中國學者走私案宣判 法官：已服刑期 啟動遣返

密大中國學者走私案宣判 法官：已服刑期 啟動遣返
伊斯坦堡市長遭142項罪名起訴 求處刑期累計達2000多年

伊斯坦堡市長遭142項罪名起訴 求處刑期累計達2000多年
69歲英國婦運毒淪死囚 峇里島囚12年後遭印尼遣返

69歲英國婦運毒淪死囚 峇里島囚12年後遭印尼遣返
3名中國訪問學者走私生物材料來美 拒配合調查 登機時被截 遭起訴

3名中國訪問學者走私生物材料來美 拒配合調查 登機時被截 遭起訴

熱門新聞

北京航天飛行控制中心飛控大廳11月1日拍攝的神舟20號航天員乘組和神舟21號航天員乘組會師後拍攝「全家福」照片的實時畫面。(新華社)

中國3太空人滯留天宮怎回家？網友籲馬斯克出手相救

2025-11-11 04:59
艾瑞卡・柯克（左）與副總統范斯（右）。（美聯社）

柯克遺孀與范斯「深情相擁」惹爭議 她說了6個字

2025-11-05 16:53
隨生活成本上升與工作模式彈性化，美國愈來愈多中產階級尋求定居海外，以提高美元購買力、生活品質及降低稅負。示意圖。（取自Unsplash.com）

想要更好的生活品質 美國中產階級掀海外定居潮

2025-11-08 02:04
單獨用餐本身就可能讓人感到尷尬。示意圖（路透）

獨自用餐卻被拒安排好位置？他離席引熱議

2025-11-10 16:41
印地安納州一名女清潔工，上門提供家事清潔時走錯地址，不幸遭屋主開槍射殺；警方在發生命案的住宅門廊蒐集證物。(美聯社)

印第安納州清潔婦走錯地址 遭屋主槍殺

2025-11-08 19:15
7日起減少美國最繁忙機場的航班數量。示意圖。（路透）

政府癱瘓 全美今逾1200航班停飛…這幾個機場最慘

2025-11-07 18:34

超人氣

更多 >
習近平不到2周就晃點川普？彭博曝中國已停買美國黃豆

習近平不到2周就晃點川普？彭博曝中國已停買美國黃豆
好市多新推這款烘焙品不到9元 網：咬一口停不下來

好市多新推這款烘焙品不到9元 網：咬一口停不下來
ID未隨身 家人補送也沒用 芝多名華人遭ICE拘捕

ID未隨身 家人補送也沒用 芝多名華人遭ICE拘捕
咖啡香蕉請注意…川普總統盯上你們了

咖啡香蕉請注意…川普總統盯上你們了
開放60萬中國生 川普：否則美大學一半會倒閉

開放60萬中國生 川普：否則美大學一半會倒閉