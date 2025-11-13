密大中國學者走私植物菌株案宣判 已服5個月刑期遭遣返

中國籍學者簡雲清因涉嫌將植物病原體走私入美並對聯邦調查局人員撒謊。(Sanlic郡警長辦公室)

密西根大學研究員簡雲清博士(Dr. Yunqing Jian，音譯)涉嫌將植物病原體走私進美國，並對聯邦調查局(FBI )撒謊，因而被控「共謀、走私、虛假陳述與簽證詐欺」案，底特律密西根東區聯邦地方法院法官迪克勒克(Susan K. DeClercq)12日宣判量刑為其已服刑時間(5個月1天)，13日直接由海關暨邊境 保護局(CBP)遣送回中國，並且十年內禁止入境美國。

簡雲清在密西根大學前同事車藹12日出庭聆審時接受本報記者訪問表示，法官指出類似走私案件的中位刑期為0到6個月，而簡雲清已經被拘留5個月又1天，加上她因該案失去工作，研究報告也遭除名，因此其已服刑期即為量刑，接下來將啟動遣送出境程序。

車藹說，簡博士進入法庭時一度痛哭，後在法官宣布刑期前做出道歉。車藹表示，簡的遭遇令人心痛，其所受到的指控很不公平，他說，顯而易見政府是選特定族裔目標針對，就像很多拉丁裔被在「家得寶」前被抓一樣。

簡雲清是於今年6月被捕，原因是涉嫌走私「禾谷鐮孢菌」(Fusarium graminearum)來美，這種真菌會引起小麥頭部枯萎病。案發時，她在密大擔任研究科學家。政府新聞聲明中暗示，簡與男友共犯劉尊勇(Zunyong Liu，音譯，去年已在底城機場被遣返)可能意圖破壞美國中西部農作物。FBI局長巴特爾(Kash Patel)稱此病原體為「農業恐怖主義因子」。

法院紀錄顯示，簡雲清為研究目的走私菌株，但密西根大學未取得美國農業部(USDA)研究許可。簡雲清曾表示，「因研究壓力，我採取了不當捷徑，雖無傷害意圖，但做法錯誤。」她之前任職的系所主任Kenneth Cadigan稱，「愚蠢決定但無惡意，也不構成對美國人民或農業的真實威脅。」

簡雲清父母為中國農民，她表示遺憾錯失在美工作的機會，但將回國繼續科研。

反戰與人權團體CODEPINK密西根分會12日稍早在聯邦法院前舉行集會聲援簡雲清，呼籲停止以國安名義對國際學者的「政治迫害」。密大退休 教授陳瑞華表示：「指控對簡博士不公平，她是正常且傑出的科研人員，指控農業恐怖主義不符事實，可能損害華人學者與學生的名譽與信心。」