亞特蘭大聯準會總裁明年2月退休 川普有機會掌控聯準會

編譯周芳苑／綜合報導
現年59歲的亞特蘭大聯邦準備銀行總裁波士蒂克宣布將於明年2月任期屆滿後退休，屆時聯準會利率委員會將空出一席，讓川普總統有機會進一步控制聯準會。(美聯社)
現年59歲的亞特蘭大聯邦準備銀行總裁波士蒂克宣布將於明年2月任期屆滿後退休，屆時聯準會利率委員會將空出一席,讓川普總統有機會進一步控制聯準會。(美聯社)

亞特蘭大聯邦準備銀行(Federal Reserve Bank of Atlanta)總裁波士蒂克(Raphael Bostic)將於明年2月任期屆滿時退休，聯準會利率委員會將空出一席，讓川普總統有機會進一步控制聯準會。

59歲波士蒂克是聯準會全美12家地區聯邦準備銀行總裁之一，也是19人委員會的成員，委員會每年召開八次會議決定是否調整關鍵短期利率；每次會議僅12名委員有投票權，各地聯邦準備銀行總裁輪流擔任投票委員，亞特蘭大聯邦準備銀行總裁下次投票將是在2027年。

波士蒂克的繼任者將由亞特蘭大聯邦準備銀行董事會選出，董事會都是當地商界和社區領袖，而非川普政府；12位聯邦準備銀行總裁任期將於2026年結束。

設立地區聯邦準備銀行旨在確保華盛頓和紐約以外的意見也能對央行決策產生影響。

在聯準會112年歷史中，波士蒂克是第一位非裔、公開同性戀身分的地區聯邦銀行總裁；他2017年6月首次被任命，近期曾擔憂的表示，通膨率仍過高，聯準會不宜大降關鍵利率。

波士蒂克未說明離職原因。

波士蒂克2022年坦承，過去幾年許多金融投資和交易違反聯準會道德準則、而且修改2017年以來的所有財務報表，他當時稱，這些交易是由他未直接監管的投資經理所操作，他本人不知情。

聯準會理事會將投票決定是否批准波士蒂克的繼任者。川普一直試圖加強對聯準會理事會的掌控，可能讓川普政府對地區聯邦準備銀行總裁任命具更大影響力。目前理事會七名成員中有三名由川普任命。

川普試圖解雇聯準會理事庫克(Lisa Cook)，如果成功，川普在理事會將掌控第四個席位。但庫克已提訴訟以保住職位，目前最高法院允許她在審理期間續任。

川普多次抨擊聯準會降息速度不如他預期。聯準會於9、10月會議上降息各0.25個百分點，聯準會主席鮑威爾(Jerome Powell)10月在記者會上表示，12月再降息並非「絕對必然」(foregone conclusion)。

