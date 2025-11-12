「歸於沉寂」 巴菲特告別股東 1490億財產捐子女基金會

我的頻道

編譯葉亭均／綜合報導
高齡95歲的「股神」巴菲特發表告別信，宣布他將「歸於沉寂」。（美聯社）
高齡95歲的「股神」巴菲特發表告別信，宣布他將「歸於沉寂」。（美聯社）

有「股神」美譽的波克夏公司(Berkshire Hathaway)執行長巴菲特(Warren Buffett)10日發布感恩節訊息，向波克夏股東告別，宣布將「歸於沉寂」，但他將繼續持有「大量」波克夏A股。

最後致信波克夏股東

95歲的巴菲特表示，「我將不再撰寫波克夏年報，也不會在股東年會無休止地發言。用英國講法來說，我將歸於沉寂」。他將在今年底把執行長職務交棒給亞伯(Gregory Edward Abel)，意味這是他最後一次以波克夏執行長身分撰寫致股東信。

巴菲特今年5月曾宣布，他將於2025年底卸任執行長。巴菲特被譽為「奧瑪哈的先知」(The Oracle of Omaha)，不追求快速致富，偏好長期投資，並擅長用簡明扼要的話語闡述想法。

將繼續擔任董事長的巴菲特說，會透過年度感恩節訊息「聊聊波克夏」，在投資人對他欽點的接班人亞伯建立充足信心前，他仍將保留「大量」波克夏A股。

波克夏的「A股」擁有「B股」1萬倍的投票權。巴菲特擁有約30%投票權，是波克夏最大股東。

巴菲特說，「我整體感覺不錯。雖然我行動緩慢、閱讀愈來愈吃力，但我每周五天都在辦公室和優秀的人一起共事」。他說，現在「偶爾會有一個有用的點子」，雖然很少，「但不是零」。他自稱「晚了一點才變老」，但「一旦開始，就不容否認」。

在信中，巴菲特透露他將在退休前的幾周向四個家族基金會捐贈超過13億元，並加快把他價值約1490億元財產捐贈給子女名下基金會，讓現已六、七十歲子女們能夠處理他的資產，因為指望子女都能像他格外幸運的長壽，是一種「錯誤賭注」。

稱不要對美復甦絕望

根據信件內容，他將把波克夏的1800股A股，轉換成270萬股B股。其中，150萬股將捐給以亡妻命名的蘇珊・湯普森・巴菲特基金會，另外各40萬股將會分別捐給三個子女的基金會。

但巴菲特說，這不代表他對波克夏前景看法有任何改變，「波克夏的事業前景略優於平均水準」，「遭受毀滅性災難的機率，低於我知道的任何企業」，「我們的股價將反覆波動，偶爾會下跌50%左右」，「不要感到絕望，美國將會復甦，波克夏股價也會」。

他也大力讚揚亞伯，形容他是「傑出經理人、孜孜不倦的工作者，也是誠實的溝通者」，「表現已超越我當初的高度期望，而且對於許多執行長甚至不會考慮的事情，學得非常快」。

巴菲特最後說：「祝福所有閱讀此信的人有個非常愉快的感恩節。是的，即使是那些討厭鬼，改變永遠不嫌晚」。

回顧股神傳奇 資料來源：綜合電訊
