我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

如何跟孩子談爺爺、媽媽罹癌？威廉王子：隱瞞沒用多溝通

加州單親母送外賣養2女 孩被嘲笑不帶零食、不分享

飛牙買加救災 小飛機墜毀佛州池塘2死

編譯周芳苑／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
一架載有颶風救災物資的小型渦輪螺旋槳飛機，10日在起飛幾分鐘後在佛州珊瑚泉住宅區墜入池塘，造成兩人喪生。圖為緊急救難人員在出事的住宅區善後。(美聯社)
一架載有颶風救災物資的小型渦輪螺旋槳飛機，10日在起飛幾分鐘後在佛州珊瑚泉住宅區墜入池塘，造成兩人喪生。圖為緊急救難人員在出事的住宅區善後。(美聯社)

強烈颶風美莉莎(Hurricane Melissa)10月底橫掃牙買加及若干加勒比海島國，災情慘重，救援與善後工作隨即展開。一架載有颶風救災物資的小型渦輪螺旋槳飛機10日從佛羅里達州啟航飛往牙買加，卻在起飛幾分鐘後在勞德岱堡(Fort Lauderdale)郊區珊瑚泉(Coral Springs)住宅區墜入池塘，造成兩人喪生。

消防官員稱，搜救行動已轉為打撈作業，到10日下午表示有兩人死亡，但沒有其他細節。

珊瑚泉-帕克蘭消防局(Coral Springs-Parkland Fire Department)副局長麥克莫澤(Mike Moser)說，救援人員接到墜機報警幾分鐘內便趕抵現場；沒有房屋受損，但救援人員在池塘附近發現飛機殘骸。電視台空拍畫面顯示，墜機地點附近一戶人家後院圍籬被撞斷。

莫澤說，搜尋人員沿殘骸痕跡找到水邊。

飛機起飛及墜毀所在的布勞沃德郡(Broward County)是充滿活力的加勒比海裔美國人社區。颶風過後，社區迅速動員，籌集救援物資。

莫澤稱，警方將接手飛機殘骸清理工作，聯邦航空管理局(FAA)官員將調查事故原因。

勞德岱堡市發言人稱，出事的這架小型飛機Beechcraft King Air上午10點14分左右從勞德岱堡行政機場(Fort Lauderdale Executive Airport)起飛。起飛後不久墜毀；警方和消防人員上午10點19分便趕抵現場。

根據航管局，這架飛機1976年製造，可容納7至12人。

聯邦紀錄顯示，這架飛機註冊的擁有者是國際航空服務公司(International Air Services)，聲稱專為非美國公民提供信託協議，使他們可向航管局註冊飛機。

美莉莎颶風10月28日在牙買加登陸，成為登陸大西洋最強颶風之一；也在古巴、海地和多明尼加共和國造成毀滅性破壞。

風暴過後，牙買加地方政府官員稱，颶風掀翻12萬棟房屋屋頂，島上西部災情最嚴重地區約9萬個家庭受創；該颶風登陸牙買加一周後，仍有2000多人住在收容所。

颶風 古巴 美國公民

上一則

參院60票剛好通過重啟法案門檻 眾院最快12日表決

下一則

川普想推50年房貸 自家人反彈：到死都還不完

延伸閱讀

飛牙買加救災 小飛機墜毀佛州池塘2死

飛牙買加救災 小飛機墜毀佛州池塘2死
北極冷氣團湧入東部多州或迎初雪 佛州氣溫也驟降

北極冷氣團湧入東部多州或迎初雪 佛州氣溫也驟降
全球婚齡最長…佛州夫妻相守83年秘訣「彼此相愛」

全球婚齡最長…佛州夫妻相守83年秘訣「彼此相愛」
聯邦上訴法院裁定 佛州可禁止中國人買房

聯邦上訴法院裁定 佛州可禁止中國人買房

熱門新聞

曼達尼贏得紐約市長選舉。(路透)

曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄

2025-11-04 22:09
艾瑞卡・柯克（左）與副總統范斯（右）。（美聯社）

柯克遺孀與范斯「深情相擁」惹爭議 她說了6個字

2025-11-05 16:53
90年代真正的「財富象徵」。示意圖（美聯社）

90年代炫富清單…網路票選：一看就知道你家很有錢

2025-11-04 15:57
隨生活成本上升與工作模式彈性化，美國愈來愈多中產階級尋求定居海外，以提高美元購買力、生活品質及降低稅負。示意圖。（取自Unsplash.com）

想要更好的生活品質 美國中產階級掀海外定居潮

2025-11-08 02:04
美國前副總統錢尼2022年8月在懷俄明州，出席一場初選前夕活動。（美聯社）

曾策畫反恐戰爭、嗆川普懦夫 「美國最有權副總統」錢尼逝世享壽84歲

2025-11-04 07:34
全國有4200萬人領取俗稱糧食券的「營養補充援助計畫」。（路透）

美國平均每8人就有1人領取糧食券 這些人都是誰？

2025-10-31 10:05

超人氣

更多 >
中國女考上新航空姐 上班首日竟因這件事遭開除…

中國女考上新航空姐 上班首日竟因這件事遭開除…
好市多烤雞怎麼了？養殖場名列官方食安最低等級

好市多烤雞怎麼了？養殖場名列官方食安最低等級
貝森特稱中稀土牌只能再打兩年 遭專家狠打臉

貝森特稱中稀土牌只能再打兩年 遭專家狠打臉
裴洛西股票海撈1.3億報酬率16930% 「國會女股神」退休引哀號

裴洛西股票海撈1.3億報酬率16930% 「國會女股神」退休引哀號
參院達協議 聯邦政府將開門 經費可到明年1/30

參院達協議 聯邦政府將開門 經費可到明年1/30