發不發糧食券？這邊批准、那邊駁回…最高法院11日裁決

編譯盧炯燊／綜合報導
在肯塔基州路易斯維爾的一處教堂旁，一名殘疾的退伍軍人等著進入食品救濟站時，一邊哭泣一邊描述SNAP計畫。(美聯社)
在肯塔基州路易斯維爾的一處教堂旁，一名殘疾的退伍軍人等著進入食品救濟站時，一邊哭泣一邊描述SNAP計畫。(美聯社)

是否全數發放11月分俗稱糧食券的營養補充援助計畫(SNAP)資金在法院之間來回，全美數以千萬計受益者繼續面臨食物福利不確定的局面。

綜合美聯社等報導，川普政府要求暫緩執行羅德島聯邦地方法官麥康奈爾(John McConnell Jr.)全額支付11月分糧食券的命令，9日遭波士頓第一巡迴法院駁回後，10日上午向最高法院申請禁制令，預計最高法院在11日作出裁決。

代表農業部的司法部，7日向第一巡迴法院上訴麥康奈爾的命令時，同時要求發出臨時禁制令，但上訴法院以處理上訴為由拒絕頒令，司法部即時向最高法院申請臨時禁令並獲批准，有效期持續到第一巡迴法院作出裁決後48小時。

由於第一巡迴法院9日晚日駁回司法部的上訴，因此川普政府再向最高法院要求暫緩命令，否則須全額支付11月分糧食券。

第一巡迴法院法官瑞克爾曼(Julie Rikleman) 在判決說，「政府近一個月來一直袖手旁觀，沒有做好支付款項的準備，而依賴糧食券的人，11月至今仍未收到任何福利金」。

川普政府辯稱，要求糧食券全額撥款，只會影響國會仍在進行的結束政府停擺談判，國會目前正考慮一項折衷撥款方案以補充糧食券資金，暗示政府重開後會補齊款項。川普政府還指要求全額撥款的司法命令，侵犯了立法和行政部門的支出權，屬於違憲。

波士頓聯邦法官塔瓦尼(Indira Talwani)10日暫停農業部8日提出各州立即取消發放全額糧食券福利的要求。

迄今為止，搖擺不定的裁決造成了一種局面，就是幾乎所有民主黨州動用緊急資金全額支付糧食券，但其他州的受助人分文未得。

川普政府對此不滿之餘更提出警告，指責這些民主黨州趁上訴未決，搶先動用有限的應急金，損害其他州的配額利益，因此要求這些州收回已發出款項。

