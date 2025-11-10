10州曝13起…ByHeart奶粉致嬰兒肉毒桿菌中毒 FDA調查汙染

我的頻道

編譯陳韻涵／綜合報導
ByHeart公司生產的兩批「嬰兒全營養配方奶粉」疑似在10個州引起13起幼童肉毒桿菌中毒事件，FDA已展開調查，廠商也宣布召回問題商品。(美聯社)
ByHeart公司生產的兩批「嬰兒全營養配方奶粉」疑似在10個州引起13起幼童肉毒桿菌中毒事件，FDA已展開調查，廠商也宣布召回問題商品。(美聯社)

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)8日表示，全美有10個州發生13起嬰兒配方奶粉導致幼童肉毒桿菌中毒事件，FDA已展開調查，廠商召回問題商品。

FDA聲明指出，奶粉製造商ByHeart同意開始召回該公司製造的兩批「嬰兒全營養配方奶粉」(Whole Nutrition Infant Formula)，批號分別是「206VABP/251261P2」和「206VABP/251131P2」，效期均為12月1日，產品批號與日期印在奶粉包裝的底部。

目前有13名嬰兒服用前述兩款奶粉後住院，病例發生在亞利桑納、加州、伊利諾、明尼蘇達、新澤西、俄勒岡、賓州、羅德島、德州和華盛頓州。

「華盛頓郵報」報導，住院嬰兒的年紀介於出生兩周至五個月大之間；所幸目前沒有接獲死亡通報，FDA正在調查這起奶粉汙染事件的原因，以及是否影響其他產品。

哥倫比亞廣播公司新聞(CBS News)報導，ByHeart的產品可透過網購及主要零售通路購買，聯邦疾病防治中心(CDC)估計，問題產品的銷售量占全美配方奶粉總銷售量的1%。

CDC聲明中表示，購買召回品項的消費者，應盡可能紀錄批號，之後再行丟棄或退回原購買通路；曾接觸問題奶粉的物品及表面，必須用洗碗機或混合洗碗精的熱水清洗。

嬰兒肉毒桿菌中毒是一種腸道毒菌引起的病症，其症狀可能需要數周才會出現，家長必須保持警覺；嬰兒食用後若出現吞嚥或餵食困難、無法控制頭部或臉部表情減少等症狀，應立即就醫。

ByHeart共同創辦人與總裁米亞‧豐特(Mia Funt)發出聲明表示，「我們始終將食用我們配方奶粉的每位嬰兒的安全與福祉視為首要之務，我們極其重視任何潛在的安全隱患，並會迅速採取行動保護家庭。」

豐特表示，「身為父母，我們理解此消息可能引發憂慮。此次出於謹慎的自願性召回，也是我們一貫致力為嬰兒及其父母提供透明與安全保障的承諾。」

FDA 聯邦疾病防治中心 CDC

