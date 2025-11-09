田納西收賄前議長、逃稅球星「草莓先生」 皆獲川普特赦

田納西州眾議會前任議長卡沙達因觸犯聯邦貪汙罪而被判刑，在去年9月被判處三年監禁，日前獲得川普特設。(美聯社)

田納西州眾議會前任議長因收賄5萬元，去年被法院定罪判刑三年；職棒傳奇「草莓先生」過去因為逃稅而被判刑。兩人日前獲得川普 總統特赦。

據哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導， 田納西州眾議會前任議長卡沙達(Glen Casada)與其幕僚長考斯倫(Cade Cothren)因觸犯聯邦貪汙罪名成立而被判刑，前者在去年9月被判處三年監禁，後者則被判刑兩年半。

當時聯邦司法部 刑事司(Criminal Division)司長加萊奧蒂(Matthew Galeotti)還強調：「這些被告濫用身為公職人員的權力，欺詐納稅人以圖私利，司法部將全力追究背棄公眾信任者的責任。」

不過改朝換代後，白宮 反控前總統拜登領導下的司法部「對這些人做出嚴重的過度起訴」，宣稱案件僅涉及「選民郵件處理的小問題」，且郵件費用合理，從未有議員投訴，最終實際損失金額不足5000元。

另外針對前職棒大聯盟(MLB)紐約大都會(Mets)傳奇球星「草莓先生」史卓貝瑞(Darryl Strawberry)被控逃稅，但在補繳稅金且服刑後，也獲得川普赦免，白宮官員7日公開表示：「史卓貝瑞退役後重新找到信仰，皈依基督教，並保持十多年戒毒紀錄，此後積極投入宗教與戒癮輔導工作，創辦的復康中心至今仍在營運。」

三度獲得世界大賽冠軍、八度入選全明星賽的史卓貝瑞在1995年因未申報35萬元簽名會與個人出席費，被控逃稅，經過認罪協議後，被判處六個月居家監禁並支付逾43萬元的補稅與罰款。