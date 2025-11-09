我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

佛州汽車衝入酒吧 4死11傷 22歲司機被逮

肯塔基州空難增至14死 FAA令MD-11全面停飛

田納西收賄前議長、逃稅球星「草莓先生」 皆獲川普特赦

編譯俞仲慈／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
田納西州眾議會前任議長卡沙達因觸犯聯邦貪汙罪而被判刑，在去年9月被判處三年監禁，日前獲得川普特設。(美聯社)
田納西州眾議會前任議長卡沙達因觸犯聯邦貪汙罪而被判刑，在去年9月被判處三年監禁，日前獲得川普特設。(美聯社)

田納西州眾議會前任議長因收賄5萬元，去年被法院定罪判刑三年；職棒傳奇「草莓先生」過去因為逃稅而被判刑。兩人日前獲得川普總統特赦。

據哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導， 田納西州眾議會前任議長卡沙達(Glen Casada)與其幕僚長考斯倫(Cade Cothren)因觸犯聯邦貪汙罪名成立而被判刑，前者在去年9月被判處三年監禁，後者則被判刑兩年半。

當時聯邦司法部刑事司(Criminal Division)司長加萊奧蒂(Matthew Galeotti)還強調：「這些被告濫用身為公職人員的權力，欺詐納稅人以圖私利，司法部將全力追究背棄公眾信任者的責任。」

不過改朝換代後，白宮反控前總統拜登領導下的司法部「對這些人做出嚴重的過度起訴」，宣稱案件僅涉及「選民郵件處理的小問題」，且郵件費用合理，從未有議員投訴，最終實際損失金額不足5000元。

另外針對前職棒大聯盟(MLB)紐約大都會(Mets)傳奇球星「草莓先生」史卓貝瑞(Darryl Strawberry)被控逃稅，但在補繳稅金且服刑後，也獲得川普赦免，白宮官員7日公開表示：「史卓貝瑞退役後重新找到信仰，皈依基督教，並保持十多年戒毒紀錄，此後積極投入宗教與戒癮輔導工作，創辦的復康中心至今仍在營運。」

三度獲得世界大賽冠軍、八度入選全明星賽的史卓貝瑞在1995年因未申報35萬元簽名會與個人出席費，被控逃稅，經過認罪協議後，被判處六個月居家監禁並支付逾43萬元的補稅與罰款。

根據報導，川普二度入主白宮以來，已經特赦數位被控詐騙或腐敗且被定罪的共和黨人，例如前紐約州共和黨籍聯邦眾議員桑托斯(George Santos)因捏造資歷、盜用身分、濫用政治獻金，被判刑七年三個月，但在上個月獲得川普減刑；還有今年5月，因逃稅於2015年服刑八個月的前共和黨紐約州聯邦眾議員葛林姆(Michael Grimm)也獲得川普赦免。

MLB紐約大都會隊前右外野手、傳奇球星「草莓先生」史卓貝瑞被控逃稅，在補繳稅金且...
MLB紐約大都會隊前右外野手、傳奇球星「草莓先生」史卓貝瑞被控逃稅，在補繳稅金且服刑後，日前獲得川普赦免。(美聯社)

川普 白宮 司法部

上一則

聯邦政府停擺威脅人民生計 川粉不改死忠立場

下一則

「停、別碰、趕快離開、告訴大人」 多州公立中小學開授槍枝安全課

延伸閱讀

敘利亞總統訪川普前掃蕩IS組織 傳美軍擬在大馬士革設軍事據點

敘利亞總統訪川普前掃蕩IS組織 傳美軍擬在大馬士革設軍事據點
加州家庭 已陸續收到全額糧食券

加州家庭 已陸續收到全額糧食券
NFL華盛頓指揮官隊新場館 傳川普有意冠名

NFL華盛頓指揮官隊新場館 傳川普有意冠名
MLB／獲川普赦免 大都會隊傳奇史卓貝瑞：讓我徹底解脫

MLB／獲川普赦免 大都會隊傳奇史卓貝瑞：讓我徹底解脫

熱門新聞

曼達尼贏得紐約市長選舉。(路透)

曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄

2025-11-04 22:09
全國有4200萬人領取俗稱糧食券的「營養補充援助計畫」。（路透）

美國平均每8人就有1人領取糧食券 這些人都是誰？

2025-10-31 10:05
艾瑞卡・柯克（左）與副總統范斯（右）。（美聯社）

柯克遺孀與范斯「深情相擁」惹爭議 她說了6個字

2025-11-05 16:53
羅德島州一家鐘錶公司的技師正在調整戶外時裝的時間。對於每年要調整時鐘兩次，美聯社民調發現，47%美國人持反對態度。(美聯社)

時鐘11月2日起調慢1小時 近半民眾不愛「夕照變短」

2025-11-01 15:00
90年代真正的「財富象徵」。示意圖（美聯社）

90年代炫富清單…網路票選：一看就知道你家很有錢

2025-11-04 15:57
美國前副總統錢尼2022年8月在懷俄明州，出席一場初選前夕活動。（美聯社）

曾策畫反恐戰爭、嗆川普懦夫 「美國最有權副總統」錢尼逝世享壽84歲

2025-11-04 07:34

超人氣

更多 >
中國新款人形機器人「貓步」 走路如真人 全球驚豔

中國新款人形機器人「貓步」 走路如真人 全球驚豔
福建艦成軍 中國軍事專家：最理想的母港是台灣

福建艦成軍 中國軍事專家：最理想的母港是台灣
湖南2醫師17分鐘偷情片洩露 女方同院另1個情人幹的？

湖南2醫師17分鐘偷情片洩露 女方同院另1個情人幹的？
想要更好的生活品質 美國中產階級掀海外定居潮

想要更好的生活品質 美國中產階級掀海外定居潮
吳彥祖曬與妻子合照 她的髮際線嚇到網友了？

吳彥祖曬與妻子合照 她的髮際線嚇到網友了？