我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克「兆元報酬」多驚人？用鈔票能疊到太陽 或還完南韓國債

寒流將從中西部擴散至東部 五大湖區等地迎本季首度降雪

禽流感重創供應 感恩節火雞漲價25% 省錢仍有竅門

記者張聲肇／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
禽流感導致火雞產量大減， 今年感恩節火雞零售價約為每磅2.05元，比去年同期上漲25%。(美聯社)
禽流感導致火雞產量大減， 今年感恩節火雞零售價約為每磅2.05元，比去年同期上漲25%。(美聯社)

禽流感導致火雞產量大減， 今年感恩節火雞零售價上漲25%，批發價漲幅更三倍於此；感恩節大餐成本提高已成定局，但還是有省錢的竅門。

美國農場局聯合會(American Farm Bureau Federation)指出，由於高致病性禽流感病毒傳播，今年火雞產量銳減到近40年來的低點。

普杜大學農學院分析指出，火雞的批發價(又稱躉售價)比去年10月暴漲75%。聯邦農業部資料顯示，去年10月火雞批發價價每磅平均0.94元，今年10月飆升到1.71元。

普杜大學預測11月火雞零售價約為每磅2.05元，比去年同期增加25%。消費者買一隻15磅的火雞，要多付31元。

普杜分析師強調，火雞零售價格差別很大，根據品質，從有機飼養、野放到飼料圈養，價格不同。

富國農糧研究所(Wells Fargo Agri-Food Institute)首席農業經濟學家史萬森(Michael Swanson)說，零售商下訂單的時機也是關鍵，「沒及早下單的零售商，到了現貨市場，可能面臨價格陡漲，」不但成本受影響，甚至買不買得到都成問題。他認為現在才下單的零售商，面對陡揚的現貨市場價格的可能性很大。

他估計，零售商從現貨市場取貨的話，消費者買一隻16磅的火雞，比從提早向批發市場訂貨的零售商買，要多出20元。「今年，從哪家店買差很多，精明的消費者貨比三家不吃虧，還省很大。」

史萬森說，及早訂貨的大零售商，似乎在用廉價買到的火雞搭配其他商品，吸引顧客，例如沃爾瑪推出特價56元的感恩節套餐，包括16磅的火雞和配菜，足供10人享用。

艾爾迪(Aldi's)感恩節特餐10人份40元，亞馬遜也推出大減價25元感恩節晚餐，目標超市5日宣布，四人份感恩節特餐只要20元。

為了搶商機，ShopRite和Foodtown則以感恩節前購物滿400元，贈送本店招牌10-20磅火雞一隻。

感恩節 零售商 禽流感

上一則

偷竊機密送中 康寧前首席華裔研究員定罪

下一則

不堪財務壓力 出版207年 「農夫年鑑」推出2026年版後停刊

延伸閱讀

禽流感致全美數量大減 今年感恩節火雞漲價25%

禽流感致全美數量大減 今年感恩節火雞漲價25%
梅西感恩節遊行 4款全新主題氣球首次亮相

梅西感恩節遊行 4款全新主題氣球首次亮相
好市多黑五早鳥優惠開跑 5商品可先搶購

好市多黑五早鳥優惠開跑 5商品可先搶購
暢小平婚姻介紹中心 15日週六晚7時舉辦感恩節火雞自助餐舞會

暢小平婚姻介紹中心 15日週六晚7時舉辦感恩節火雞自助餐舞會

熱門新聞

全國有4200萬人領取俗稱糧食券的「營養補充援助計畫」。（路透）

美國平均每8人就有1人領取糧食券 這些人都是誰？

2025-10-31 10:05
曼達尼贏得紐約市長選舉。(路透)

曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄

2025-11-04 22:09
艾瑞卡・柯克（左）與副總統范斯（右）。（美聯社）

柯克遺孀與范斯「深情相擁」惹爭議 她說了6個字

2025-11-05 16:53
羅德島州一家鐘錶公司的技師正在調整戶外時裝的時間。對於每年要調整時鐘兩次，美聯社民調發現，47%美國人持反對態度。(美聯社)

時鐘11月2日起調慢1小時 近半民眾不愛「夕照變短」

2025-11-01 15:00
90年代真正的「財富象徵」。示意圖（美聯社）

90年代炫富清單…網路票選：一看就知道你家很有錢

2025-11-04 15:57
美國前副總統錢尼2022年8月在懷俄明州，出席一場初選前夕活動。（美聯社）

曾策畫反恐戰爭、嗆川普懦夫 「美國最有權副總統」錢尼逝世享壽84歲

2025-11-04 07:34

超人氣

更多 >
好市多黑五早鳥優惠開跑 5商品可先搶購

好市多黑五早鳥優惠開跑 5商品可先搶購
考量公共負擔 領福利難獲綠卡 將退休者嚴審

考量公共負擔 領福利難獲綠卡 將退休者嚴審
美股準備大崩盤？超精準指標揭露未來一年恐跌這麼多

美股準備大崩盤？超精準指標揭露未來一年恐跌這麼多
洗碗精洗眼鏡 少1步反傷鏡片…眼鏡店教正確做法

洗碗精洗眼鏡 少1步反傷鏡片…眼鏡店教正確做法
江西23歲女護給95歲爺輸液 大腿被一隻手「黏膩觸摸」

江西23歲女護給95歲爺輸液 大腿被一隻手「黏膩觸摸」