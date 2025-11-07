查克柏格夫婦慈善事業 轉向開發AI治病

臉書創辦人查克柏格夫妻5日表示，將著力於科學組織「生物樞紐」，期望未來「治癒、預防或控制所有疾病」。(美聯社)

在過去十年中，普莉希拉．陳(Priscilla Chan)與她的丈夫、臉書創辦人查克柏格 (Mark Zuckerberg)將他們的部分慈善事業，聚焦於一個遠大的目標：「治癒、預防或控制所有疾病」，即使無法在他們有生之年實現，也希望能在子女的那一代達成。在此期間，他們也資助了弱勢學校、移民改革，以及與多元、公平與包容(DEI)相關的倡議。

美聯社報導，現在這對億萬富豪夫婦正將其主要慈善資源轉向他們創立的科學組織「 生物樞紐」(Biohub)，並專注於利用人工智慧(AI )加快科學發現。其核心構想是開發基於AI的虛擬細胞模型，以理解細胞在人體內的運作方式、研究發炎反應，並運用AI來「調動免疫系統」以達到疾病偵測、預防與治療的目的。

查克柏格5日晚間在加州紅木城(Redwood City)的「 生物樞紐」 影像研究所活動中表示：「我覺得我們在科學領域所做的工作——尤其是『生物樞紐』模式——是我們迄今最具影響力的成果。因此，我們希望能加倍投入其中。未來『生物樞紐』將成為我們慈善事業的主要焦點。」

查克柏格與普莉希拉6日在一篇部落格貼文中寫道：「未來，『生物樞紐』將成為我們主要的慈善重點，也是我們投入絕大部分資源的地方。我們仍會持續其他慈善工作，但(查克柏格夫婦創辦的慈善組織)『陳查克柏格計畫』(Chan Zuckerberg Initiative)將作為我們各項計畫的基礎設施與後勤支援。」

然而，「陳查克柏格計畫」近來因縮減其他慈善領域的投入而受到批評。今年稍早，該機構停止了與DEI、移民倡議及其他議題相關的補助計畫，這些議題目前正受到川普政府的關注。盡管如此，查克柏格夫婦表示，他們早在2024年選舉前數年，就已逐漸將重心從社會議題轉向科學研究。