一度因認定偏民主黨撤銷 川普再提名富豪艾薩克曼任NASA署長

記者張聲肇／綜合報導
艾薩克曼本身是特技飛行員和民間太空人，4日再度獲川普提名出任太空總署署長。(美聯社)
川普總統上任已超過10個月，太空總署(NASA)署長的空缺依然懸而未決。

5月底川普以「政治傾向堪憂」為由，撤銷艾薩克曼(Jared Isaacman)出任NASA署長的提名，但本月4日傍晚又宣布再度提名這位科技富豪出任同一職務。

川普撤銷提名原本認為「很好」的艾薩克曼，是對他「過去的交往關係」做過「完整的檢討」後的決定，因為檢討後才「驚訝的發現，艾薩克曼是藍血民主黨人，從來沒捐過半毛錢支持共和黨人。」

根據聯邦選委會資料，艾薩克曼曾捐款贊助民主黨國會議員候選人和民主黨相關社團，也有捐錢給共和黨人。艾薩克曼形容自己是「非政治」但「右傾的溫和派，」獲提名前已主動揭露自己的政治捐獻紀錄。

同為科技大亨的馬斯克強力支持艾薩克曼出掌太空總署。艾薩克曼自從創立信用卡處理公司Shift4並任執行長以來，就和馬斯克密切合作，也包下馬斯克的太空探索(SpaceX)的太空首航，也持續是SpaceX的付費客戶。SpaceX包下不少太空總署運載太空人及設備的生意。

川普談到撤銷艾薩克曼的提名時，提到艾薩克曼和馬斯克「走太近」也是原因，因為馬斯克本身就是「太空生意人」，NASA的生意對馬斯克的企業生涯極具分量，「由他的好友擔任NASA最高主管不適合。」

艾薩克曼在X社媒平台上說，他和馬斯克僅「專業上」熟識，沒有SpaceX的股票，不過十分激賞馬斯克本人和他的公司的成就。

川普和馬斯克翻臉後， 關係已漸漸修復。

川普在「真實社媒」上發布重新提名艾薩克曼的消息時，未提為何提名又撤銷的過往，逕言提名「成就斐然的企業領袖、慈善家、飛行員、民間太空人艾薩克曼擔任NASA署長，」指望他帶領NASA進入「大膽的新時代。」

艾薩克曼感謝川普和所有愛太空的人的信任。參院4月底已通過其任命，但重新提名須重新投票確認。

太空人 馬斯克 川普

