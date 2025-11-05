我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

波士頓市長吳弭 壓倒性連任成功

地方選舉民主黨大獲全勝…今日你應知道5件事

前副總統錢尼辭世 曾主導反恐戰爭、鼓吹入侵伊拉克 爭議人生落幕

編譯高詣軒／綜合報導
共和黨籍、84歲的前副總統錢尼3日病逝，他主導反恐戰爭引起兩極評價。圖為錢尼於2022年在懷俄明州出席女兒莉茲‧錢尼的參選集會。(美聯社)
共和黨籍、84歲的前副總統錢尼3日病逝，他主導反恐戰爭引起兩極評價。圖為錢尼於2022年在懷俄明州出席女兒莉茲‧錢尼的參選集會。(美聯社)

84歲的前副總統錢尼(Dick Cheney)3日晚間因肺炎和心血管疾病併發症去世。美聯社等媒體報導，錢尼是現代美國史上最有權的副總統，曾主導策畫反恐戰爭，基於錯誤假設讓美國捲入伊拉克戰爭，評價兩極。

錢尼在2001至2009年間擔任共和黨籍時任總統布希的副總統，幾十年間一直是華府重要且極具爭議性人物。美國副總統對外交和國防少有如此重大影響力，錢尼是極罕見特例，當時他與其幕僚在布希執政團隊均占主導地位。

布希發表聲明說，錢尼逝世是國家的損失，至今仍感謝他八年擔任副手。

美聯社說，錢尼是布希政府實質「營運長」，但受制於法庭和政治現實轉變，在布希第二任後期影響力式微。錢尼也曾任老布希政府的國防部長，在波斯灣戰爭期間領導美軍，此前曾任懷俄明州聯邦眾議員十年，也當過另一位共和黨籍總統福特的白宮幕僚長。

美國前副總統錢尼3日晚間逝世，圖為他2008年任內在北卡州夏洛特演說。(美聯社)
美國前副總統錢尼3日晚間逝世，圖為他2008年任內在北卡州夏洛特演說。(美聯社)

路透報導，錢尼曾強力鼓吹美國2003年入侵伊拉克，是布希政府中最高調警告伊拉克疑似存放大規模毀滅性武器的官員之一，惟後來未發現這類武器。入侵伊拉克前，錢尼曾暗示伊拉克、凱達恐怖組織和2001年911恐怖攻擊之間可能有關；一個911事件委員會後來否定這項說法。

錢尼也曾預測，美軍將很快撤離伊拉克，結果卻持續約十年。錢尼之後幾年堅稱，鑒於當時情報和伊拉克前總統海珊垮台，入侵該國是正確決定。

錢尼晚年仍是強硬保守派，但因抨擊川普總統而逐漸在黨內孤立。錢尼和女兒、前聯邦眾議員麗茲．錢尼都嚴厲批評川普2020年敗選後仍試圖掌權，錢尼還曾在支持女兒的廣告說，川普是美國建國以來最大威脅，試圖以謊言和暴力竊取該年大選。

錢尼在去年總統選舉投給同樣當過副總統的賀錦麗，麗茲．錢尼也呼籲投賀錦麗。川普當時曾批評錢尼一家是無關緊要的RINO(Republican In Name Only，名義上的共和黨人)。

川普 共和黨 眾議員

上一則

賓大120萬筆數據被駭 前總統拜登訊息也外洩 校友提集體訴訟

下一則

潛入哈佛醫學院引爆炸藥 作案後還向友人吹噓 2麻州男子被捕

延伸閱讀

最高法院5日審理關稅訴訟 川普：國家的生死抉擇

最高法院5日審理關稅訴訟 川普：國家的生死抉擇
峰迴路轉 川普再提名馬斯克盟友艾薩克曼出掌NASA

峰迴路轉 川普再提名馬斯克盟友艾薩克曼出掌NASA
川普正式命令對中國芬太尼關稅降至10% 下周生效 關稅休戰延一年

川普正式命令對中國芬太尼關稅降至10% 下周生效 關稅休戰延一年
參院法案表決又沒過 聯邦政府打平最長關門紀錄

參院法案表決又沒過 聯邦政府打平最長關門紀錄

熱門新聞

全國有4200萬人領取俗稱糧食券的「營養補充援助計畫」。（路透）

美國平均每8人就有1人領取糧食券 這些人都是誰？

2025-10-31 10:05
曼達尼贏得紐約市長選舉。(路透)

曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄

2025-11-04 22:09
羅德島州一家鐘錶公司的技師正在調整戶外時裝的時間。對於每年要調整時鐘兩次，美聯社民調發現，47%美國人持反對態度。(美聯社)

時鐘11月2日起調慢1小時 近半民眾不愛「夕照變短」

2025-11-01 15:00
美聯航（United Airlines）。示意圖（路透）

筆電掉進機艙縫？美聯航飛羅馬客機 半路返航找筆電

2025-10-29 15:59
聯邦準備理事會(Federal Reserve)29日通過決議繼續降息一碼。（美聯社）

聯準會降息對一般民眾貸款、存款有何影響？

2025-10-30 10:05
隨同川普訪韓的白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）在南韓大買韓系美妝保養品。（歐新社）

韓流美妝魔力無邊 白宮發言人李威特狂掃貨曬「戰利品」

2025-10-30 10:48

超人氣

更多 >
白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像

白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像
屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」

屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」
曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄

曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄
退休前先放下這5樣東西 生活理財無負擔

退休前先放下這5樣東西 生活理財無負擔
不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉

不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉