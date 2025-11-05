潛入哈佛醫學院引爆炸藥 作案後還向友人吹噓 2麻州男子被捕

哈佛醫學院1日凌晨爆炸，4日逮捕兩名麻州男子，其中一人是20歲的卡鐸札。(美聯社)

哈佛醫學院1日凌晨3時前爆炸，有人目睹兩人逃離現場，聯邦調查局(FBI)波士頓 辦事處4日宣布逮捕這兩名麻州 男子，他們是18歲的派特森(Logan David Patterson )和20歲的卡鐸札(Dominique Frank Cardoza)。

警方說，這兩人涉嫌使用「羅馬焰火筒」( Roman candle firework)製造爆炸。監視錄影紀錄顯示，爆炸前，兩人從鷹架爬進朗伍德大道(Longwood Ave.)哈佛醫學院所在的戈爾登森大樓(Goldenson Building)四樓。

證人表示，兩名嫌犯原本到溫特沃斯學院(Wentworth College)參加萬聖節活動。爆炸當天，監視錄像顯示兩人走向哈佛醫學院，他們選擇進入戈爾登森大樓，因為這棟樓看來被棄置。

聯邦調查局負責偵查本案的特別調查員道克斯(Ted Docks)說，爆裂物足以導致任何接近現場的人重傷，「純粹因為大家運氣好，也因為緊急反應人員動作快，沒有人喪命，沒人受傷，財物損失也不大」。

他說，「在學術機構的置物櫃裝設炸藥，不比大學生開玩笑惡作劇，這是自私、短視且違反聯邦法律的犯罪行為。」

道克斯指出，嫌犯還向朋友吹噓自己幹了甚麼，卻又試圖掩飾一切。譬如，卡鐸札把褲子脫了，丟進垃圾桶。「我們認為他們明知自己做錯了，盡管知錯，卻仍照做。」

聯調局在波士頓的反恐怖主義聯合專案小組和哈佛大學 校警局聯合偵破本案。道克斯說，逮捕兩名嫌犯，對其他人是一項警告：你膽敢用爆炸物惡意破壞他人財產的話，在聯調局等單位的幹員登門抓人的時候，就別驚訝。

麻州聯邦檢察官佛利( Leah Foley )說，這兩人的行為既魯莽又違法，「控罪文件所列的行為不僅是不負責任、具有風險的行為，根本就是犯罪行為，違犯聯邦法的犯罪行為，是要承受後果的」。

道克斯說，調查人員找不到證據，顯示對哈佛或一般民眾的威脅還在。

當天凌晨2時45分爆炸聲響後，火勢竄起，哈佛校警循聲趕赴現場，目睹兩名蒙面人逃離現場。校警抵達四樓爆炸地點前，曾試圖擋下兩人。

爆炸區已清理妥善，大樓結構未受損，實驗室和設備也完好如初。