潛入哈佛醫學院引爆炸藥 作案後還向友人吹噓 2麻州男子被捕

記者張聲肇／綜合報導
哈佛醫學院1日凌晨爆炸，4日逮捕兩名麻州男子，其中一人是20歲的卡鐸札。(美聯社)
哈佛醫學院1日凌晨爆炸，4日逮捕兩名麻州男子，其中一人是20歲的卡鐸札。(美聯社)

哈佛醫學院1日凌晨3時前爆炸，有人目睹兩人逃離現場，聯邦調查局(FBI)波士頓辦事處4日宣布逮捕這兩名麻州男子，他們是18歲的派特森(Logan David Patterson )和20歲的卡鐸札(Dominique Frank Cardoza)。

警方說，這兩人涉嫌使用「羅馬焰火筒」( Roman candle firework)製造爆炸。監視錄影紀錄顯示，爆炸前，兩人從鷹架爬進朗伍德大道(Longwood Ave.)哈佛醫學院所在的戈爾登森大樓(Goldenson Building)四樓。

證人表示，兩名嫌犯原本到溫特沃斯學院(Wentworth College)參加萬聖節活動。爆炸當天，監視錄像顯示兩人走向哈佛醫學院，他們選擇進入戈爾登森大樓，因為這棟樓看來被棄置。 

聯邦調查局負責偵查本案的特別調查員道克斯(Ted Docks)說，爆裂物足以導致任何接近現場的人重傷，「純粹因為大家運氣好，也因為緊急反應人員動作快，沒有人喪命，沒人受傷，財物損失也不大」。

他說，「在學術機構的置物櫃裝設炸藥，不比大學生開玩笑惡作劇，這是自私、短視且違反聯邦法律的犯罪行為。」

道克斯指出，嫌犯還向朋友吹噓自己幹了甚麼，卻又試圖掩飾一切。譬如，卡鐸札把褲子脫了，丟進垃圾桶。「我們認為他們明知自己做錯了，盡管知錯，卻仍照做。」

聯調局在波士頓的反恐怖主義聯合專案小組和哈佛大學校警局聯合偵破本案。道克斯說，逮捕兩名嫌犯，對其他人是一項警告：你膽敢用爆炸物惡意破壞他人財產的話，在聯調局等單位的幹員登門抓人的時候，就別驚訝。

麻州聯邦檢察官佛利( Leah Foley )說，這兩人的行為既魯莽又違法，「控罪文件所列的行為不僅是不負責任、具有風險的行為，根本就是犯罪行為，違犯聯邦法的犯罪行為，是要承受後果的」。

道克斯說，調查人員找不到證據，顯示對哈佛或一般民眾的威脅還在。

當天凌晨2時45分爆炸聲響後，火勢竄起，哈佛校警循聲趕赴現場，目睹兩名蒙面人逃離現場。校警抵達四樓爆炸地點前，曾試圖擋下兩人。

爆炸區已清理妥善，大樓結構未受損，實驗室和設備也完好如初。

