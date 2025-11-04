我的頻道

快訊

波士頓市長吳弭 壓倒性連任成功

地方選舉民主黨大獲全勝…今日你應知道5件事

曾策畫反恐戰爭、嗆川普懦夫 「美國最有權副總統」錢尼逝世享壽84歲

編譯高詣軒／即時報導
美國前副總統錢尼2022年8月在懷俄明州，出席一場初選前夕活動。（美聯社）
美國前副總統錢尼2022年8月在懷俄明州，出席一場初選前夕活動。（美聯社）

美國前副總統錢尼的家人聲明，高齡84歲的錢尼3日晚間逝世。美國有線電視新聞網（CNN）4日報導說，錢尼是現代美國史上最有權的副總統，過去主導策畫反恐戰爭，曾基於錯誤假設將美國拖入命運多舛的伊拉克戰爭。

其家人聲明，錢尼死於肺炎和心血管疾病併發症。

影片來源：CBS News

錢尼在2001年至2009年間，擔任共和黨籍時任總統布希的兩屆副總統，幾十年間是華府重要且極具爭議的人物。儘管錢尼晚年仍是強硬保守人士，但卻因抨擊現任總統川普，逐漸受黨內孤立。錢尼曾稱川普「懦夫」 ，指稱川普美國史上最大威脅。

在錢尼傳奇政治生涯尾聲，他在去年總統選舉投出最後一次總統選票給同樣當過副總統的賀錦麗，反映民粹主義路線的共和黨如何背離其傳統保守主義立場。

錢尼生前飽受心血管疾病困擾，經歷多次心臟病發，依然過著充實生活。2012年接受心臟移植後，他在2014稱讚該次心臟移植是「生命的禮物」。

錢尼之女麗茲去年也呼籲票投賀錦麗，川普當時批評錢尼一家是無關緊要的RINO（名義上共和黨人）。

