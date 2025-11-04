各擁知名品牌…金百利克拉克砸487億收購嘉安家護

我的頻道

編譯周芳苑／綜合報導
金百利克拉克擁有舒潔紙巾等產品。(美聯社)
金百利克拉克擁有舒潔紙巾等產品。(美聯社)

美國消費用品大廠「金百利克拉克」(Kimberly-Clark)3日宣布，以487億元收購美國衛生用品大廠「嘉安家護」(Kenvue)，將打造巨型消費保健用品公司，是今年度規模數一數二的企業併購案。

嘉安家護是知名止痛藥泰諾(Tylenol)的製造廠商。

合併後，金百利克拉克將約持有54%股份，嘉安家護持有另外約46%股份。

合併後的公司將擁有眾多家喻戶曉品牌，包括嘉安家護的李施德林(Listerine)漱口水、邦迪(Band-Aid)OK繃以及金百利克拉克的Cottonelle衛生紙、好奇紙尿褲(Huggies)和舒潔(Kleenex)紙巾等，年營收可望達到320億元。

嘉安家護兩年前剛從嬌生公司(Johnson & Johnson)分拆出來；嬌生2021年底便宣布要將成長緩慢的消費品事業單位分拆獨立。從那時候起，激進投資人對嘉安家護的發展不滿，華爾街也似乎預料金百利克拉克未來將面臨艱鉅挑戰。

由於川普總統和衛生部長小甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)大力宣稱泰諾與自閉症息息相關，嘉安家護、泰諾因此備受關注。川普敦促孕婦不要服用這種藥物，小甘迺迪則在上周記者會上重申食品藥物管理局(FDA)的準則稱，目前尚無足夠證據顯示該藥物與自閉症有關，要求醫生盡量少用該藥物，僅在絕對必要時才用。

嘉安家護持續反駁川普政府有關泰諾及其活性成分乙醯氨基酚與自閉症有關的說法。該公司股價今年已下跌超過23%，批評人士稱，該公司成長停滯，過度依賴傳統品牌，缺乏創新。不過該公司股價3日下午上升12%，金百利克拉克則下滑15%。

花旗(Citi)投資研究分析師法洛尼(Filippo Falorni)對這一樁巨型合併案表示擔憂，他表示，嘉安家護亟需大轉型。

金百利克拉克董事長兼執行長許明恩(Mike Hsu)將擔任合併後企業的董事長兼執行長，總部將繼續設在德州歐文市 (Irving)。

這一樁合併案預計明年下半年完成。仍待兩家公司股東批准。合併雙方表示，交易完成後頭三年內可節省約19億元成本。

美國消費用品大廠金百利克拉克以487億元收購止痛藥泰諾廠商嘉安家護，將打造巨型消費保健用品公司。(美聯社)

