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提供員工餐 雇主抵稅明年沒了 免費點心、咖啡恐怕也不能抵扣

記者顏伶如／綜合報導
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從2026年開始，雇主在上班地點開設員工餐廳、為晚間加班員工提供免費外帶餐點等開銷，都無法在報稅時申請抵扣。(美聯社)
從2026年開始，雇主在上班地點開設員工餐廳、為晚間加班員工提供免費外帶餐點等開銷，都無法在報稅時申請抵扣。(美聯社)

雇主在上班地點提供免費餐點及飲料，向來是頗受歡迎的員工福利，但受到稅務規定改變影響，從2026年開始，雇主在上班地點開設員工餐廳、為晚間加班員工提供免費外帶餐點等開銷，都無法在報稅時申請抵扣。專家指出，辦公室裡的點心、咖啡等恐怕也在不能抵扣花費的範圍之列。

免費餐點對員工來說只是員工福利的一小部分，但受到關稅、經濟不穩定等環境因素影響，不少企業已經開始縮減支出。

普度大學(Purdue University)管理學榮譽退休教授艾倫‧柯塞克(Ellen Kossek)表示，企業目前處於節省成本模式，如果沒有某些誘因，將持續減少花費。她舉例說，矽谷出現的狀況便是一例，不限天數休假、公司附設髮廊、高檔員工餐廳與咖啡吧等福利，都已紛紛縮水。

柯塞克說，餐點對員工來說可能是非常有力的誘因，特別是許多公司取消遠距上班或混合上班模式之際。她表示，免費員工餐點影響廣義的企業文化，也衝擊員工對於恢復進辦公室上班的意願。她說，如果員工要自掏腰包吃飯，恐怕又多了一項不願進辦公室上班的理由。

企業可以根據稅法規定在報稅時抵扣某些營運成本，包括保險、租金、辦公室器材，至於員工餐點則依類別而有不同規定。

華盛頓郵報16日報導，允許企業抵扣自助餐廳費用或「基於雇主方便」(for the convenience of the employer)而在工作地點提供的任何餐費的條款，2026年便將失效(sunset)。根據跨黨派國會組織「稅務聯合委員會」(Joint Committee on Taxation)估計，美國企業每年將因此多繳3億元稅金。

「稅務基金會」(Tax Foundation)稅務分析家莫瑞西亞努(Alex Muresianu)指出，取消企業的員工餐點開銷抵扣優惠，對於保守派來說是合乎理念的作法，因為根據現行架構，公司提供的免費午餐等於是某種形式的「免稅收入」(tax-free income)，如果員工沒有為此繳稅，那麼企業肯定必須繳稅。

報稅 租金 矽谷

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