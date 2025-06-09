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沙門氏菌疫情肆虐 79人生病21人住院

編譯俞仲慈／綜合報導
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佛羅里達州Bedner Growers生產的黃瓜連續兩年發生沙門氏菌汙染，導致18州共45人生病、16人住院。(美聯社)
佛羅里達州Bedner Growers生產的黃瓜連續兩年發生沙門氏菌汙染，導致18州共45人生病、16人住院。(美聯社)

大規模沙門氏菌(salmonella)疫情捲土重來，累計有170萬枚雞蛋疑似汙染而下架銷毀，全美有七州共79人生病，至少21人住院治療。

根據國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，聯邦食品藥物管理局(FDA)7日發布新聞稿宣布，加州雞蛋業者August Egg Company在今年2月3日至5月15日間，銷往加州、內華達、華盛頓、亞利桑納、內布拉斯加、新墨西哥、伊利諾伊、印第安納州和懷俄明等九州、共計170萬顆散裝與有機棕色雞蛋因被沙門氏菌汙染，需要全面下架銷毀。

聯邦疾病防治中心(CDC)也證實，這波雞蛋引發的沙門氏菌疫情波及新澤西、肯塔基、內布拉斯加、內華達、亞利桑納、華盛頓、加州等七州，有79人生病，其中至少21人住院治療，不過尚無死亡病例。

CDC指出：「此次疫情可能不限已通報的各州，實際受害人數可能遠超過通報病例，因為許多人未經治療就自動康復，也沒有接受沙門氏菌檢驗。」

根據統計，沙門氏菌感染不但是美國、也是全球食物汙染疾病、住院與死亡主要原因，美國每年約有135萬人感染，CDC建議民眾將家中所有污染雞蛋丟棄或退還給賣場。

無獨有偶，上個月FDA宣布召回佛羅里達州棕櫚灘郡Bedner Growers農場生產，並透過經銷商Fresh Start Produce Sales銷售，受到沙門氏菌汙染的黃瓜；這批黃瓜導致18州共45人生病、16人住院，而且Bedner Growers黃瓜已經是第二次發生食物汙染事件。

密西根州貝城(Bay City)溜冰場經理、現年52歲的塔拉·查芬(Tara Chaffin)去年5月在食用Bedner Growers黃瓜後，出現發冷、腹瀉、胃痛和發燒等症狀而臥倒在床，她對於Bedner Growers黃瓜一再出包感到忿忿不平：「必須採取行動，已經連續第二年夏天，必須有人為此負責。」

經銷商Fresh Start Produce Sales隨後公布聲明宣布與Bedner Growers斷絕往來：「有鑑於此次汙染事件，我們不再從該農場採購黃瓜，並且決定透過程序調查供應商，以防未來再次出問題。」

大規模沙門氏菌(salmonella)疫情捲土重來，累計有170萬枚雞蛋疑似汙染...
大規模沙門氏菌(salmonella)疫情捲土重來，累計有170萬枚雞蛋疑似汙染而下架銷毀，全美有七州共79人生病，至少21人住院治療。(歐新社)

雞蛋 加州 疫情

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