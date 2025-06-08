小甘迺迪改革衛生部 專注另類醫學

得到川普總統充分授權的衛生部長小甘迺迪4月在華府開會。(美聯社)

衛生部長小甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)上任後，短短幾個月內迅速改變美國衛生政策，重塑衛生部門使命，縮減衛生機構人力，重組部分監管機構和研究人員工作重點，更加重視另類醫學。

食品中的化學物質和環境中的毒素，是共和黨其中一個關鍵群體的關注焦點；新冠疫苗 的研發也引發許多人對疫苗的擔憂。對美國醫療體系日益不信任的選民，大力支持小甘迺迪這樣的反疫苗人士領導改革衛生機構。

退休華府公校管理人員弗朗西斯(Bernadine Francis)向國家廣播公司(NBC)表示，她本是忠誠民主黨人，2024年改支持川普當總統，「好讓小甘迺迪入閣，他才能幫助我們改善醫療行業現狀」。弗朗西斯拒絕接種疫苗，在疫情高峰期離開聯邦工作的她說： 「拜登一上任就強制聯邦人員接種疫苗，從此我對民主黨失去所有希望。」

小甘迺迪親自挑選的食品藥物管理局(FDA )局長、約翰霍普金斯大學研究員馬卡里(Marty Makary)向NBC表示，他希望改革FDA，指FDA受製藥和食品業影響，面臨「腐敗」。

馬卡里說：「當前的食物金字塔(官方營養指南)，並非基於對人民最有利的食物，而是基於企業希望人們購買的食物。」他表示，政府最快會在今夏發布「全新營養指南」。

馬卡里並強調，「讓美國再次健康」(MAHA)委員會報告關注超加工食品和環境中的毒素，為FDA、衛生部及監管聯邦醫療保險 (Medicare)及糧食券(food stamps)等社會安全網計畫的機構，設定未來發展大方向。

小甘迺迪5月在X平台宣布，不再建議健康兒童和孕婦接種新冠疫苗。但這項攸關疾病防治中心(CDC)指南的變更，未經正常公眾審查期；政府遭到質疑此舉缺乏公開數據後，已再次更新指南，敦促家長諮詢醫生。

面對社會大眾可能也未必信任小甘迺迪領導的衛生體系，馬卡里辯護表示，「小甘迺迪善於傾聽提供指導意見的科學家說法；他提出的問題，也是大多數國人關注的問題。」