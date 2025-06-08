美國科學家掀出走潮 中加歐急忙拉攏

發現觸覺受體而於2021年獲諾貝爾獎的加州神經學者帕塔普蒂安，拒絕中國的邀請。 (路透)

川普 政府的削減支出、打壓國際學生的行動正在引發人才流失，美國科學家的惡夢正在成真，研究資源枯竭的同時像中國這樣的國家正抓住機會奮力招攬人才；美國科學家申請前往加拿大 、歐洲、中國和其他亞洲國家的人數大增，更有諾獎得主透露中國提供20年經費挖角。

新聞網站Axios報導，國家科學基金會(National Science Foundation)為美國大部分基礎科學研究提供資金，但其撥款速度已降至35年來最低。川普總統的「又大又美」法案可能會削減更多科研經費，先前更表示將積極撤銷「關鍵領域」的中國學生簽證。

與此同時，其他國家卻在大量從美國實驗室吸納人才。法國南艾克斯馬賽大學(Aix Marseille University)便推出計畫，向美國科學家撥款數百萬元，不過申請過於踴躍而暫停接受申請。發現觸覺受體而於2021年獲諾貝爾獎 的帕塔普蒂安(Ardem Patapoutian)表示他的聯邦經費被凍結後，中方發出電郵邀請他搬遷實驗室到中國並將提供20年經費，但他拒絕了。

「自然」(Nature)期刊分析其求職平台的數據以追蹤科學家的求職目的地，發現在川普政府執政的頭幾個月，申請前往加拿大的人數與2024年同期相比上升41%，接著是歐洲的32%、中國的20%、及其他亞洲國家共39%；申請來美的加拿大和歐洲科學家各減少13%、41%。

白宮認為，改革招生體系將迎來美國科學界的輝煌時代，川普也暗示國際學生騰出的名額可以由美國申請人填補。但教授們認為這並不現實，亞利桑納大學天文學教授英佩(Chris Impey)表示在自然科學領域如天文學、物理學、電腦科學，根本沒有同等程度的本地申請人來填補空缺。英佩補充說，這不僅是流失現有人才，高中、大學生可能會重新考慮未來，「聰明的孩子有很多事可做，不必非得從事科學研究。」

國家科學院(National Academy of Sciences)院長麥克納特(Marcia McNutt)則以退為進，告訴學生盡快申請，等到取得博士學位時便準備好填補未來幾年科學界的空缺。