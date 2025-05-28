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川普再砍哈佛經費 擬取消1億元聯邦合約

編譯陳韻涵／綜合報導
哈佛大學社區的成員拿標語參加挺哈佛活動，川普總統27日再砍哈佛大學經費，擬取消1億元聯邦機構合約。(路透)
哈佛大學社區的成員拿標語參加挺哈佛活動，川普總統27日再砍哈佛大學經費，擬取消1億元聯邦機構合約。(路透)

川普總統砍哈佛大學經費27日再出招，擬取消1億元聯邦機構合約，其內容包括科學研究、與研究生相關的服務等。

美聯社報導，哈佛拒絕配合川普政府的多項政策改革，政府已取消哈佛逾26億元的聯邦研究補助。

負責監管聯邦政府合約和房地產的聯邦總務署(GSA)27日發函指示各機構，審查與哈佛的合約並尋求替代方案，加劇川普與哈佛的衝突。

路透報導，GSA的聯邦採購服務處(Federal Acquisition Service)主委葛魯巴姆(Josh Gruenbaum)在信中寫道，哈佛存在歧視性的招生與聘雇行為，未能保護猶太學生不受騷擾。 

匿名官員透露，政府已確定審查並取消九個機構的30份合約，總價值約1億元，其內容包括科學研究、培訓國土安全部(DHS)高層人員、與健康相關的能量飲料研究，以及與研究生相關的服務。 

GSA的信件內容僅適用於聯邦合約，不適用研究經費。

兩位知情官員表示，GSA於信中指示各機構在6月6日前提交取消合約清單，告知已簽下重要合約的機構不要立即終止，而是擬訂計畫，將關鍵服務合約轉給其他供應商。

哈佛已就聯邦挑戰校方的各項行為提起訴訟，指政府違反多項正當程序，並試圖干預哈佛的員工、課程和招生，侵犯憲法第一修正案賦予學校的言論自由權。

哈佛大學校長加伯(Alan Garber)27日接受全國公共廣播電台(NPR)訪問時表示，校園內雖然有些問題待解決，但政府撤銷資金的決定「令人困惑」。

GSA的指示成為政府打壓哈佛的最新舉措，川普已剝奪哈佛的聯邦免稅地位，禁止哈佛收國際學生並要在學的留學生轉學；川普26日要脅削減哈佛的另外30億元聯邦預算，並將款項分配給全美技職學校。

日本文部科學省(教育部)已表示，計畫透過日本頂尖的東京大學接收受川普政策影響的哈佛國際學生；中國的大學也向這群國際生招手，包括香港及澳門各大學。

麻州劍橋市一家商店掛著印有「哈佛」的T恤，川普總統27日再砍哈佛大學經費，擬取消...
麻州劍橋市一家商店掛著印有「哈佛」的T恤，川普總統27日再砍哈佛大學經費，擬取消1億元聯邦機構合約。(歐新社)

川普 哈佛大學 日本

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