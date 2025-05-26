全國新冠病歿者 4月每周平均350人

全美每周仍有數百人死於新冠病毒，專家認為原因包括，疫苗接種率過低、免疫力下降，以及就診人數不足。(美聯社)

美國發現首例新冠肺炎病例五年多後，每周仍有數百人死亡；聯邦疾病防治中心(CDC )數據顯示，4月份每周平均有350人病歿，主因是疫苗 接種率低，且確診者未及時就醫，或未篩檢而錯過治療時機。

CDC數據顯示，確診死亡人數偏高，但已逐漸下降，低於2021年1月2日到9日的單周2萬5974人病歿峰值，也低於前幾個春季月份的每周平均病歿人數。

公衛專家告訴美國廣播公司新聞網(ABC News)，美國的新冠疫情現況比前幾年好很多，但仍威脅著高風險族群。

杜克大學(Duke University)醫學中心傳染科的兒科教授穆迪(Tony Moody)表示，「我們仍看到新冠確診死亡病例，表示病毒仍在傳播，人們依然會染疫。」

專家表示，新冠病歿的原因包括，疫苗接種率低、免疫力 下降，以及就醫接受治療的人數不足。

CDC數據顯示，去年到今年4月26日當周，僅23%的18歲以上成人接種新的新冠疫苗，青少年及幼童的接種率則為13%。

疾病預防專科的疫苗專家、「心房研究所」(Atria Institute)所長波蘭德(Gregory Poland)表示，「接種疫苗的人數不足，可能是導致每周確診病歿人數增加的原因之一；另外，部分已接種疫苗者的免疫反應可能不如預期，有些人的免疫力低下，導致接種疫苗的效果不佳。」

波蘭德表示，新冠疫苗的免疫力會隨著時間減弱，增加染疫的機率，這也是CDC建議65歲以上的人每隔六個月接種兩劑新款新冠疫苗的原因。

波蘭德表示：「新冠病歿的另一大原因是免疫力退化的高齡群體，長者的免疫力不如壯年時期，且若在70多歲到80多歲染疫，就會出現許多併發症。」

CDC數據顯示，目前75歲以上人口的新冠確診者病歿率最高，約為每10萬人就有4.66人確診病歿。

醫師表示，目前多間藥廠推出有效的新冠藥物，但有些必須在症狀出現前期服藥才能達到最佳治療效果。

穆迪表示，有些新冠病患可能已出現症狀，或到病情惡化才就醫，或在症狀出現後未接受新冠檢測，因而錯過確診與治療的時機。