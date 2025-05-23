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蔓延中港台 新冠病毒變異株NB.1.8.1在美多州出現病例

編譯盧炯燊／即時報導
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新種新冠病毒變異株NB.1.8.1正在亞洲地區迅速蔓延，並已登陸美國，同時俄亥俄、羅德島及夏威夷等地也傳出新的本土病例。FDA正研究是否更換新冠疫苗。(美聯社)
新種新冠病毒變異株NB.1.8.1正在亞洲地區迅速蔓延，並已登陸美國，同時俄亥俄、羅德島及夏威夷等地也傳出新的本土病例。FDA正研究是否更換新冠疫苗。(美聯社)

新種新冠病毒變異株NB.1.8.1正在亞洲地區迅速蔓延，並已登陸美國。聯邦疾病防治中心(CDC)表示，已在加州、華盛頓州、維吉尼亞州及紐約市等地國際機場，從入境的國際旅客中發現多起與NB.1.8.1變異病毒株有關的病例。

這些確診旅客來自日本、南韓、法國、泰國、荷蘭、西班牙、越南、中國及台灣。紀錄顯示，這些旅客是在4月22日至5月12日之間入境，在接受篩檢時被發現帶有NB.1.8.1病毒株；在加州及華盛頓州機場發現的病例，最早更可以追溯到3月底或4月初。

除了在境外移入的病毒，俄亥俄、羅德島及夏威夷等州的衛生當局也通報發現本土NB.1.8.1病例。

NB.1.8.1是中港台目前最流行的新冠病毒株，中國「國家衛生健康委員會」最新公布的數字顯示，僅4月份新增新冠確診病例就達16萬8507起，重症340例，死亡9例，疫情呈波動上升趨勢。台灣疾病管制署表示，光是上星期新冠急診就接近2萬人，較前一周增加88%，本土新冠重症已累計330例、47例死亡。香港新冠發病率亦攀升至一年來最高水平，到急診室求醫及住院人數激增。

由於疫情有擴大趨勢，美國衛生部門及專家一直密切注視，CDC發言人表示已了解到中國報告的NB.1.8.1新冠病例，並且保持定期聯繫。

但發言人又說，由於美國迄今獲報告的NB.1.8.1序列太少，無法納入CDC的變異病毒評估模型內。

中國研究人員的初步研究表明，與其他病毒株相比，NB.1.8.1 具有更強的與人體細胞結合的能力，表明它可能更具傳染性。台灣疾管署也指出，NB.1.8.1傳播力比過去變異株更高，是帶動兩岸三地及亞太地區整體疫情上升的原因。

聯邦食品藥物管理局(FDA)外部疫苗顧問22日舉行會議期間，也多次提及NB.1.8.1，他們正研究是否為即將到來的秋冬季節更換新冠疫苗。

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