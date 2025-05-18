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除草劑致癌案賠不完 喬州跟進北達州 立法保護「拜耳」免遭訴訟

記者張聲肇／即時報導
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孟山都Roundup除草劑致癌案遭法院判賠沒完沒了，喬治亞州有關立法9日經州長坎普簽署實施，成為保護拜耳等廠商免遭訴訟的第二州。(美聯社)
孟山都Roundup除草劑致癌案遭法院判賠沒完沒了，喬治亞州有關立法9日經州長坎普簽署實施，成為保護拜耳等廠商免遭訴訟的第二州。(美聯社)

孟山都Roundup除草劑致癌案遭法院判賠沒完沒了，喬治亞州有關立法9日經州長坎普簽署實施，成為保護拜耳等廠商免遭訴訟的第二州。

喬州議會通過的法案，主要目的是保護併購孟山都的拜耳公司免受產品致癌的提告。這類訴訟，拜耳敗訴的主因是孟山都銷售Roundup時，未警告消費者這種除草劑可能致癌。喬州的法律保護的範圍很大，廠商只要遵守該州的商品標誌法規，就不太可能挨告。

北達科塔州長上月也簽屬類似法案，成為第一個保護拜耳不再為除草劑致癌而被告的州。另外，至少九州也在考慮今年內完成類似的立法。

德國的拜耳2018年併購總部在聖路易的孟山都。併購後，連遭訴訟，原告稱，用孟山都的有機磷除草劑Roundup而罹患非霍奇金氏淋巴瘤（non-Hodgkin

lymphoma）。總共18.1萬人對拜耳提出訴訟，目前還有6.7萬宗官司還沒判決，其中多少人是在喬治亞州提告，拜耳發言人無法確定。

某些研究指出，Roundup的主要成分嘉磷塞（glyphosate）可能致癌，但環保署認為，只要遵照使用方法使用，就不太可能致癌。拜耳堅稱，嘉磷塞很安全。

拜耳出品的家用版Roundup不再含嘉磷塞成分。農用版則繼續加入這個成分，除非官司打不完，害它陪個沒完沒了，不堪財務負荷。若然，農用的Roundup也會排除嘉磷塞。目前為止，拜耳已經編列160億預算，解決所有由Roundup引發的官司。

喬治亞州長簽署的法律明年元旦才生效，不影響今年3月該州法院判決拜耳賠償21億給該州某提告人的案子。

Roundup對基改玉米、大豆和棉花等經濟作物特別有幫助，因此拜耳從業界、政界、媒體多方鼓吹嘉磷塞對農業的重要性，包括籲請最高法院干預地方法院的裁決。

喬治亞州 喬州 德國

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