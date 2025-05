新教宗當選消息傳回大學母校 學生歡呼、教授舉杯、教堂鐘聲不絕

天主教樞機主教團8日選出樞機主教普雷沃斯特為教宗 良14世,不僅是有史以來第一位美國籍教宗,也是第一位從賓州費城 地區一所大學畢業的教宗。紐約時報報導,在普雷沃斯特就讀的美國賓州維拉諾瓦大學(Villanova University)校園,學生們在觀選聚會上見到西斯汀教堂升起白煙,聽到這個熟悉的名字時,全都感到震驚。

下周即將畢業的大四學生夸特拉(Isabella Quatela)接受電訪時說,「當我們一聽到『普雷沃斯特』,大家開始歡呼」。校園的教堂鐘聲響徹幾個小時,教授們舉起香檳慶祝。就在全校歡慶該校最著名的新校友之際,賀電淹沒了校長唐納荷神父(Peter M. Donohue)。

The church bells ring at Villanova in honor of the new Pope, who graduated from the university in 1977.@CNN pic.twitter.com/1vy5IvmM7R