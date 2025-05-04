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房價攀高 買不起豪宅只能買小宅

編譯陳律安／綜合報導
鍾情獨棟住宅的美國人，在房價攀揚的影響下，只能被迫選擇聯排住宅。美聯社
鍾情獨棟住宅的美國人，在房價攀揚的影響下，只能被迫選擇聯排住宅。美聯社

隨著房價持續攀高，國人正放棄住豪宅的美夢，房子愈換愈小。

金融時報報導，根據Realtor.com與聖路易聯準銀的數據，今年3月，全美待售房屋的平均面積為1,800平方英尺(約50坪)，比2020年3月縮減7%。另據人口普查局，2024年，全美營建中的房屋平均面積已降至2024年來最低。

利率、保費上漲及法規限制影響，許多地區新屋營建成本飆增。有能力買得起新房的租屋族人數也減半。

川普總統發動的貿易戰，若導致木材、銅等營建材料大漲價，可能為房市帶來新一波逆風。美國約25%-30%的營建用木材來自加拿大，而木材今年來已漲價約16%。

日本盛行的「小宅」趨勢已蔓延到美國。就連在「什麼都大」的德州，議員也試圖撤回基地最小面積相關規範，以利小宅興建。德州副州長派翠克(Dan Patrick)支持這項提案，他說，2019年到2023年，德州房價中位數大增40%至33.5萬美元。

非營利社福組織Project Bravo執行總監龐絲(Laura Ponce)表示：「新建的房屋正蓋在狹小土地上，只能停得下一輛車」，而且一個家庭往往必須靠二至三人合力才能購屋。

隨著新冠疫情走入歷史，國人對家庭健身房與居家辦公空間的需求也消退，現在，可能連車庫也得捨棄。住房研究機構Zonda首席經濟學家沃夫(Ali Wolf)表示：「主因出在房屋可負擔性。在結構性轉變下，我們會看到房屋愈來愈小。」

她說，儘管房屋尺寸縮水，但「不見得更便宜，因為營造成本已全面大幅上漲」。

此外，房貸利率居高不下，在4月，30年期房貸利率仍達6.67%。全國房地產經紀人協會表示，只有約20%租屋族能負擔這樣的利率水準；相較下，在房貸利率約3.9%、房價便宜約三成的2019年，有42%的租屋族有能力負擔。

鍾情獨棟住宅的國人，在房價攀揚的影響下，只能被迫選擇聯排住宅。(路透)
鍾情獨棟住宅的國人，在房價攀揚的影響下，只能被迫選擇聯排住宅。(路透)
今年3月，美國待售房屋的平均面積為1,800平方英尺（約50坪），比2020年3...
今年3月，美國待售房屋的平均面積為1,800平方英尺（約50坪），比2020年3月縮減7%。（美聯社）
鍾情獨棟住宅的國人，在房價攀揚的影響下，只能被迫選擇聯排住宅。(路透)
鍾情獨棟住宅的國人，在房價攀揚的影響下，只能被迫選擇聯排住宅。(路透)

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