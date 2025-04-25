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服務差 不縱容 勇於「少給小費」消費者愈來愈多

記者顏伶如／綜合報導
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愈來愈多食客對於餐廳服務欠佳、要求用QR code點餐等狀況無法容忍，勇於少給小費。(美聯社)
愈來愈多食客對於餐廳服務欠佳、要求用QR code點餐等狀況無法容忍，勇於少給小費。(美聯社)

華爾街日報(WSJ)24日報導，愈來愈多基本服務也要收費或要小費，讓美國消費者忍無可忍，勇於少給小費的案例愈來愈多；為了避開刷卡時自動顯示的小費提示，某些消費者上館子時直接改用現金，對於品質欠佳的服務不再縱容，不少民眾則減少外食。

住在德州南部的64歲能源企業退休主管沙維吉(David Savage)說，如今到餐廳吃飯常常遇到餐點被弄錯的狀況，冰紅茶喝完了服務生卻沒幫忙續杯，妻子的沙拉則被沙拉醬淹沒。

每周外食數次的沙維吉表示，服務生一付不想上班的模樣，顯然每個人都工作過量而重度疲勞。沙維吉說，平常上館子吃飯時會給18%到20%小費，如今如果遇到服務不好的狀況則只給10%，而且拒絕再次光顧。

華爾街日報在1000多名讀者的問卷調查中發現，許多受訪者對於餐廳服務欠佳、要求用QR code點餐等狀況愈來愈無法容忍，因此愈來愈勇於少給小費。

住在達拉斯的54歲企業主管羅林斯(Andy Rawlings)表示，如今餐廳經常收取刷卡附加費、「生活成本費」(cost of living fee)以及其他名目費用，金額通常是帳單的2%至5%之間。他說，如果收取這些費用，就不應該再收小費，「他們不該讓我曝露於帶有瑕疵的企業模式底下。」

每周上館子兩到三次的羅林斯說，現在給小費時會先扣掉餐廳收取的各種費用。他說，曾經做過餐廳服務員的妻子，很不喜歡他斤斤計較，「服務生在旁邊等著，是滿尷尬的」。

堪薩斯州雷納夏(Lenexa)72歲退休房地產顧問魏柏格(Alec Weinberg)表示，自從有服務員告知比較喜歡現金，因為數位小費會被某些餐廳強迫分帳之後，就改成一律只給現金小費。每周外食約兩次的魏柏格說：「我是老人，身上總會帶一些錢。」他表示，上髮廊理髮、給旅遊嚮導也都是現金小費。

洛杉磯市長理查德-瑞丹(Richard Riordan)在他的餐廳從顧客手中接過...
洛杉磯市長理查德-瑞丹(Richard Riordan)在他的餐廳從顧客手中接過小費。(美聯社)

住在華盛頓州貝爾維優(Bellevue)的69歲科技專家薛爾茲(Paula Scholtz)，以前跟微軟公司(Microsoft)同事一起到餐廳吃晚餐花200元屬於正常，但由於消費價格走高，小費也變高，現在改為在家自己料理鲑魚。他說，還是會給很不錯的小費，只是較少外食。

小費 華爾街 退休

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