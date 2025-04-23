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最繁忙的南加港口 中國貨船交通量年減逾4成

編譯黃淑玲／綜合外電
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加州南部的洛杉磯與長堤港複合港區。( 路透)
加州南部的洛杉磯與長堤港複合港區。( 路透)

洛杉磯與長堤港複合港區，中國貨船前去停靠的數量銳減，因為美中之間貿易受到川普的高關稅威脅大幅退卻，市場擔憂經濟就要衰退。洛杉磯港和長堤港是美國處理亞洲貨船貨物最繁忙的港口。

船隻追蹤系統Port Optimizer的資料顯示，截至5月3日那一周，離開中國航向美國加州南部的貨船航班，周減29%；排定要在5月4日到5月10日那周抵達洛杉磯-長堤港的貨船數量，年減幅度達到44%。

本周排定將停靠洛杉磯-長堤港的貨船有12艘，較前一周的22艘減少逾半。若以運輸的貨櫃數量來計算，預定在5月4日至10日到港的數量為62,568 TEUs（20呎櫃），比起本周的120,608 TEUs，也幾近腰斬。

航行太平洋停靠美國西岸洛杉磯港、長堤港、奧克蘭港、西雅圖港的貨船航班，被海運公司大幅取消。馬士基（Maersk）、赫伯羅德（Hapag-Lloyd）所屬的Gemini聯盟，取消率24.39%；台灣長榮海運、法國達飛海運（CMA CGM）、中國中遠海運、東方海外貨櫃航運等所屬的Ocean Alliance，取消率18%；台灣陽明海運、日本的ONE等所屬的Premier Alliance，取消率15%。地中海航運（MSC）和ZIM目前的取消率則是在10%。

美國財經媒體CNBC說，海運方面的急速走下坡，開始影響到與港口相關的陸地運輸。DAT貨物分析公司分析主管阿達莫說：「過去一周，跟之前的兩周相比，全美蒸發了超過70萬的卡車載運量。」

美國財政部長貝森特周二在一個不對外公開的投資人會議上，對與會者表示，貝森特說，美中對峙的降級，「很近的將來」就會出現。

洛杉磯港 長堤 加州

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