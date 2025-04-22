提款機故障 空頭支票也能領錢 摩根大通提告成功求償

由於自動提款機系統故障，存入空頭支票可能馬上提領現金，導致摩根大通銀行遭受損失。（本報檔案照）

財星雜誌(Fortune)報導，去年由於自動提款機(ATM)系統故障，存入空頭支票可能馬上提領現金，導致摩根大通 銀行(JPMorgan Chase)損失66萬元。摩根大通銀行分別向聯邦法院、州法院提告之後求償成功，追回58萬元，現在乘勝追擊，針對更多在系統故障期間不當提款的客戶興訟。

報導指出，摩根大通銀行接下來是針對不當提領7萬5000元以下的客戶提告。

2024年8月，社群網站瘋傳自動提款機故障，導致摩根大通銀行用戶可以「隨意領錢」的影片。根據網友分享的示範影片，一周期間多次將假支票存進自動提款機，都可以馬上領取支票面額的現金。

銀行來不及發現支票跳票，現金已早一步得手的手段俗稱「空頭支票詐騙」(check-kiting)，屬於違法行為。

CNBC新聞頻道報導，摩根大通銀行15日在喬治亞州葛溫奈特郡(Gwinnett County)法院遞狀控告一名蒙面男子，指控男子將面額7萬3000元的假支票存進戶頭，但銀行發現支票跳票之前，男子已經領走8萬2000元現金。該男子目前仍欠銀行5.7萬元，訴狀指出，銀行向男子求償之後，男子拒絕配合歸還現金。

摩根大通銀行在紐約州 、佛羅里達州、喬州 、德州等地也提出類似訴訟。支票詐欺的法律後果各州不同， 涉及金額也影響量刑，但有時很嚴重。根據紐約州法律，支票詐騙最高將面臨25年有期徒刑。

「羅森布朗姆法律事務所」(Rosenblum Law)創辦人羅森布朗姆(Adam H. Rosenblum)指出，涉案者若領出的金額較少，歸還領走的錢並請律師辯護，可避免嚴刑，「若處理得當，可減輕後果」。

財星雜誌報導，摩根大通銀行去年10月以來，總計對客戶發出1000多封要求歸還不當提款的信函。